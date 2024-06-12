Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России"

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Среда 12 июня

10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой
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Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России"

Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России"
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12 июня наша страна отмечает День России. Для Народной артистки Таисии Повалий это один из важнейших праздников.

"Это праздник великой страны, – говорит Таисия Николаевна. – Страны, которая созидает, объединяет людей разных национальностей, помогает сохранить традиционные ценности. Моя страна несет в себе божественное начало. Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России. И я счастлива быть ее частью".

Таисия Повалий гордится, что родилась в Советском Союзе. По ее словам, он дал ей возможность вырасти, получить образование, состояться в профессии, иметь уверенность в завтрашнем дне.

"Все это дает мне сегодня и Россия, – уверена артистка. – Именно здесь я воскресла, как птица Феникс, стала свободно дышать, петь, говорить. Почувствовала свою защищенность и уверенность в будущем, с новой силой открыла в себе патриотизм. Россия помогла мне преодолеть жизненные тяготы и невзгоды. Она стала для меня всем. Поэтому у меня всегда есть два тоста – за маму и за Россию. Для меня это единые понятия".

Ко Дню России Таисия Повалий каждый год выпускает песни. В 2023-м она спела "Россией живу". В этом представила "На веки вечные". В обеих композициях она трогательно признается в любви к огромной стране и ее людям. Песни – подарок звезды эстрады всем россиянам, которых она считает своей семьей.

Увы, есть те, кто взглядов Повалий не разделяет. "Но я уверена, что люди через какое-то время прозреют, ведь многие зависимы в своих суждениях от СМИ и Интернета, многие просто обмануты, – считает Повалий. – Но они обязательно поймут, что Россия – это созидательное начало, что это благословенная страна, в которой духовность витает в воздухе. Мне нравится, что многие молодые артисты понимают это. Но горько, что есть исполнители моего поколения, которые позволяют себе некоректные выпады в адрес моей Родины, моей России".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Россия – это свет, Россия – это добро, Россия – это Бог", – подчеркнула мудрая Таисия Повалий.

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12 июня 2024, 09:24
Фото: пресс-служба
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Таисия Повалий. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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