Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России"

12 июня наша страна отмечает День России. Для Народной артистки Таисии Повалий это один из важнейших праздников.



"Это праздник великой страны, – говорит Таисия Николаевна. – Страны, которая созидает, объединяет людей разных национальностей, помогает сохранить традиционные ценности. Моя страна несет в себе божественное начало. Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России. И я счастлива быть ее частью".



Таисия Повалий гордится, что родилась в Советском Союзе. По ее словам, он дал ей возможность вырасти, получить образование, состояться в профессии, иметь уверенность в завтрашнем дне.

"Все это дает мне сегодня и Россия, – уверена артистка. – Именно здесь я воскресла, как птица Феникс, стала свободно дышать, петь, говорить. Почувствовала свою защищенность и уверенность в будущем, с новой силой открыла в себе патриотизм. Россия помогла мне преодолеть жизненные тяготы и невзгоды. Она стала для меня всем. Поэтому у меня всегда есть два тоста – за маму и за Россию. Для меня это единые понятия".

Ко Дню России Таисия Повалий каждый год выпускает песни. В 2023-м она спела "Россией живу". В этом представила "На веки вечные". В обеих композициях она трогательно признается в любви к огромной стране и ее людям. Песни – подарок звезды эстрады всем россиянам, которых она считает своей семьей.

Увы, есть те, кто взглядов Повалий не разделяет. "Но я уверена, что люди через какое-то время прозреют, ведь многие зависимы в своих суждениях от СМИ и Интернета, многие просто обмануты, – считает Повалий. – Но они обязательно поймут, что Россия – это созидательное начало, что это благословенная страна, в которой духовность витает в воздухе. Мне нравится, что многие молодые артисты понимают это. Но горько, что есть исполнители моего поколения, которые позволяют себе некоректные выпады в адрес моей Родины, моей России".

"Россия – это свет, Россия – это добро, Россия – это Бог", – подчеркнула мудрая Таисия Повалий.