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Среда 12 июня

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Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй

Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй
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В современном мире, где жизнь мчится с бешеной скоростью, все больше людей испытывают потребность в покое и единении с природой. В стремлении найти уединение и обрести внутренний баланс, даже знаменитости не являются исключением. Представляем вам истории звезд, которые устали от шума и суеты Голливуда и нашли свое счастье вдали от городской суеты.

В современном мире, где жизнь мчится с бешеной скоростью, все больше людей испытывают потребность в покое и единении с природой. В стремлении найти уединение и обрести внутренний баланс, даже знаменитости не являются исключением. Мы представляем вам истории звезд, которые устали от шума и суеты Голливуда и нашли свое счастье вдали от городской суеты.

Никки Рид

В поисках тишины и покоя звезда сериала "Сумерки" Никки Рид и её супруг Иэн Сомерхолдер перебрались на ферму неподалёку от Лос-Анджелеса. Они хотели обезопасить своих детей от пагубного влияния социальных сетей и обеспечить им счастливое детство на лоне природы. Никки и Иэн сами выращивают продукты, разводят животных и наслаждаются гармонией с окружающей средой.

Мэттью Макконахи

Жизнь вдалеке от городской суеты благотворно повлияла на отношения Мэттью Макконахи и его супруги Камилы Алвес. Переехав на техасское ранчо, актёр обрёл умиротворение и смог лучше понимать свою жену. Вдали от светских мероприятий Макконахи начал ценить простые радости жизни.

Белла Хадид

Вслед за своим возлюбленным, наездником Аданом Бануэлосом, модель Белла Хадид отправилась на ферму в пригороде. Здесь она нашла уединение и романтику вдали от шума и внимания. Тишина природы, катание на лошадях и общество любимого человека позволили ей перезагрузиться и обрести душевное равновесие.

Джулия Робертс

Джулия Робертс создала свой собственный оазис на ферме, которую назвала "фабрикой хорошего настроения". Здесь она увлечённо разводит домашнюю птицу, выращивает фрукты и овощи и много времени проводит на свежем воздухе. Актриса считает, что общение с природой дарит ей заряд положительных эмоций и помогает забыть о проблемах.

Эми Сайфред

Актриса Эми Сайфред нашла отдушину в уходе за собственным огородом. Она посвящает по часу в день заботе о своих растениях и считает, что это отличный способ снять стресс и почувствовать единение с природой. По словам Сайфред, простые действия, такие как полив и прополка, приносят ей неожиданное удовлетворение.

Зейн Малик

Еще одним звёздным земледельцем является британский певец Зейн Малик. Он не только отдыхает на ферме, но и черпает вдохновение, работая в созданном им собственными руками огороде. Певец считает, что соприкосновение с землёй и выращивание собственных растений приносит ему творческий импульс.

Переезд на лоно природы стал для этих звезд способом избавиться от шума и стресса городского образа жизни. Вдали от вспышек камер и внимания прессы они обрели гармонию, душевное спокойствие и вдохновение. Их пример показывает, что даже знаменитые личности нуждаются в уединении и связи с естественным миром. В окружении природы они нашли то, чего не могли найти в постоянном окружении: покой, радость и внутренний баланс.

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12 июня 2024, 12:31
Фото: Freepik
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