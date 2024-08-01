Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Четверг 1 августа

21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку 22:10"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 21:48Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами 21:19"Вы скрючитесь от рака": народ довел Боню до срыва – чуть не плачет 21:04Заявившуюся на важное мероприятие в мятом костюме Меган Маркл распекли за неряшливый вид 19:39"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой 19:12Оставившая мужа в одиночестве Кудрявцева вызвала беспокойство у россиян
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой

Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой
281

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к близкому человеку.

В четверг, 1 августа, благодаря Анастасии Волочковой в Сеть попали снимки ее любимого мужчины. Балерина выложила уникальные кадры, на которых запечатлен ее отец Юрий Федорович. Артистка сообщила, что ее отцу, заслуженному тренеру сборной России, чемпиону СССР по настольному теннису, исполнилось 77 лет.

По словам Волочковой, от отца ей достались такие качества, как сила воли и духа, стойкость, а также профессионализм и стремление к победе. Кроме того, благодаря отцу Анастасия умеет проходить достойно различные испытания и с юмором относиться ко многим вещам.

Фото: соцсети / @volochkova_art

Также балерина рассказала об инсульте, который перенес ее родитель 17 лет назад. Мужчина, к сожалению, с тех пор не разговаривает. Однако Юрий Федорович смог сохранить сознание и эмоции, поэтому близкие понимают его без слов, отметила танцовщица.

"Это главный мужчина в моей жизни", – написала знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова публично отчитала своего друга, певца Прохора Шаляпина, которого в особенный для нее момент не оказалось рядом. Артист, отдыхающий без балерины, получил претензию от нее. Слова 48-летней балерины приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

1 августа 2024, 21:11
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество

Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака

Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака
Отар Кушанашвили появился на съемочной площадке после непростого периода борьбы с раком кишечника. Возвращение известного российского журналиста и шоумена стало настоящей новостью для поклонников и коллег. В своем недавнем интервью для телеграм-канала Звездач Отар поделился своими чувствами и мыслями о возвращении к работе.

Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце

Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце
Леонардо Ди Каприо является одной из самых ярких звезд Голливуда. Его личная жизнь всегда привлекает внимание поклонников и журналистов. На протяжении многих лет актер был известен своими мимолетными романами с моделями и актрисами.

Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске

Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, вышла на связь из-за важной новости для поклонников. Две недели назад Глюкоза опозорилась в Красноярске, выступив перед горожанами на Дне металлурга в странном состоянии.

Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы

Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы
Дана Борисова, имеющая богатый опыт в реабилитации, поделилась своим мнением о том, какой рехаб подойдет певице Глюкозе. Ведущая сделала это после того как увидела видео с ее скандальным выступлением в Красноярске. В этом выступлении Наталья Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, продемонстрировала поведение, которое вызвало шок и беспокойство у поклонников и коллег.

"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко

"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко
Народный артист РСФСР Стас Садальский объяснил, почему восхищается народным артистом Украины Андреем Данилко. После начала известных всем событий февраля 2022 года певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отвернулся от России и начал хаять страну, в которой когда-то обрел популярность и зарабатывал большие деньги.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07СрдВ Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 31/07СрдГалкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 31/07Срд"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 31/07СрдОтвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая