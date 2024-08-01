"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко

Народный артист РСФСР Стас Садальский объяснил, почему восхищается народным артистом Украины Андреем Данилко.

После начала известных всем событий февраля 2022 года певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отвернулся от России и начал хаять страну, в которой когда-то обрел популярность и зарабатывал большие деньги. Открытую поддержку ему выразили лишь те российские артисты, которые покинули Родину. Правда, так было до недавнего времени. Выразить уважение украинскому артисту на днях решил Стас Садальский, который не был замечен в поддержке режима сопредельного государства, а, напротив, поддержал внешнеполитический курс России.

В недавней публикации в популярной социальной сети Садальский отметил, что он и Данилко в настоящий момент находятся по разные стороны баррикад, однако, несмотря на это, не отворачивается от 50-летнего артиста. "Уважаю его позицию", – написал Стас. Мол, было бы довольно странно, если бы родившийся на Украине артист отвернулся бы от родной страны.

Стас Садальский даже спел Андрею Данилко дифирамбы, назвав его талантливым человеком, сделавшим себя сам. Также актер опубликовал несколько архивных фотографий, на которых запечатлен вместе с Веркой Сердючкой. Возможность оставить комментарии под своей публикацией 72-летний артист предусмотрительно отключил.