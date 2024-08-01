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Четверг 1 августа

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Появление на публике с округлившимся животом певицы Славы стало сенсацией

Появление на публике с округлившимся животом певицы Славы стало сенсацией
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Певица Слава вновь оказалась в центре внимания. Это случилось после ее выхода в свет с округлившимся животом.

На мероприятии DREAMFEST 44-летняя Анастасия Сланевская привлекла внимание журналистов и поклонников, что спровоцировало слухи о возможной беременности. В этом году у певицы уже есть две дочери: старшая Александра, которая сама стала мамой, и младшая Антонина, которой в этом году исполнится 13 лет.

Слава долгое время находится в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее почти на 30 лет. Их отношения были предметом обсуждения в СМИ, особенно после того, как певица открыто заговорила о разрыве с любимым мужчиной. По словам Славы, Данилицкий не собирается меняться ради семьи, что добавляет драматизма в их историю. Несмотря на кризис в отношениях, они продолжают проводить время вместе и поддерживают семью, посещая школьные мероприятия и отдыхая вместе.

На мероприятии Слава появилась в воздушном оранжевом платье и трепетно держала руки на животе, что стало поводом для обсуждений о ее возможной беременности. На безымянном пальце правой руки певицы блестело кольцо, что также натолкнуло журналистов на мысли о примирении с Данилицким. Однако сама исполнительница пока не комментирует слухи и оставляет их на усмотрение публики.

Фото: соцсети

Примечательно, что именно Анатолий Данилицкий сыграл ключевую роль в старте карьеры Славы. Они познакомились в те времена, когда она была еще неизвестной широкой публике. Бизнесмен сделал все возможное, чтобы его любимая стала популярной. Однако сейчас певица утверждает, что добилась успеха благодаря своему таланту и упорству. Она часто вспоминает о том, как ее называли "поющими трусами" или "телкой олигарха", но со временем звезда завоевала признание как выдающаяся артистка.

Телеграм канал

1 августа 2024, 17:35
Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

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