Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин

Ольга Бузова завершила свои съемки в Колумбии. Певица решила отметить это событие с размахом.



После месяца напряженной работы в тропическом раю, где она принимала участие в новом экстремальном шоу, звезда "Дома-2" вернулась в Россию, но не спешила покидать атмосферу праздника. В своем блоге она поделилась яркими моментами своего отдыха в бассейне, где позировала в стильном купальнике, демонстрируя свою загорелую кожу и отличное настроение.

На снимках Ольга запечатлена в компании коллег-мужчин, с которыми она провела много времени на съемочной площадке. "Ура! Мы это сделали!", — написала она под одной из фотографий, выражая радость от завершения проекта. Это событие стало для нее не только трудовым достижением, но и возможностью порадовать себя и своих поклонников.

Несмотря на то, что работа над шоу была непростой, Бузова всегда находила время для радости и веселья. В бассейне она наслаждалась атмосферой дружбы и поддержки со стороны своих коллег. Эти моменты позволили ей отвлечься от напряженного графика и расслабиться после долгих дней съемок.

Однако возвращение домой не обошлось без трудностей. Ольга поделилась с подписчиками своими впечатлениями о перелете: "Это был непростой путь с несколькими пересадками". Несмотря на утомительное путешествие, певица была счастлива вернуться в родные стены и встретиться с близкими.

В последние месяцы карьера Бузовой стремительно развивается. Ее новый трек "Без дел" попал в мировой чарт, заняв 48 место в топ-50. Это достижение стало знаковым не только для самой певицы, но и для всей российской музыкальной индустрии. Песня завоевала популярность не только среди русскоязычных пользователей, но и среди иностранных слушателей, что подтверждает растущий интерес к творчеству Бузовой за пределами России.