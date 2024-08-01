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Четверг 1 августа

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Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой

Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой
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Со дня убийства депутата Государственной Думы второго созыва Галины Старовойтовой прошло 26 лет. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле политика в Санкт-Петербурге.

Галина Васильевна была убита 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Через четыре дня она упокоилась на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. Правда, ее отец Василий Старовойтов хотел, чтобы дочь была предана земле в поселке Горелово, где он долгое время жил и работал. Там даже вырыли могилу. Но за день до траурной церемонии соратникам по партии удалось убедить родственников, что хоронить Старовойтову следует на территории более престижного некрополя.

А в 2000-м году здесь появился памятник авторства художника Анатолия Белкина – решетка канала Грибоедова, мостовая, пробитый пулями российский флаг… По выражению одного из присутствовавших на церемонии, " флаг поцарапан когтистой лапой сил тьмы".

На открытии присутствовали посол США Джеймс Коллинз, было зачитано письмо от Маргарет Тэтчер и переданы слова Наины Ельциной, которая не смогла приехать.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Отец – доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, один из авторов ходовой части "Лунохода" – переживет Старовойтову на четыре года и возрасте 83-х лет умрет в Париже. Его прах доставили в Санкт-Петербург и захоронили в могилу дочери. Сегодня тут уже покоится вся семья Галины Васильевны – родная сестра Ольга и мама Римма Яковлевна. Позже рядом будут похоронены первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и Министра путей сообщения Николай Аксененко.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

За могилой Старовойтовой ухаживают, она не заброшена. Хотя цветы тут, как говорят сотрудники кладбища, появляются редко.

Напомним, что 2006 году в Санкт-Петербурге в сквере Галины Старовойтовой, что на пересечении Суворовского проспекта и улицы Моисеенко, был открыт памятник ей.

Телеграм канал

1 августа 2024, 15:35
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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