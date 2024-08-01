У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество

Стилиста Зверева больше нет Тесты Глюк'oZу отправят на лечение Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Четверг 1 августа

14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку 22:10"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 21:48Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами 21:19"Вы скрючитесь от рака": народ довел Боню до срыва – чуть не плачет 21:04Заявившуюся на важное мероприятие в мятом костюме Меган Маркл распекли за неряшливый вид 19:39"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой 19:12Оставившая мужа в одиночестве Кудрявцева вызвала беспокойство у россиян 18:51Участнице пародии на "Тайную вечерю" на Олимпиаде угрожают убийством и пытками 18:09Вернувшихся в Москву Костомарова и его жену окружили десятки мотивированных людей 16:59ТЕСТ: вспоминаем любимый фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" 16:45Рассекречена настоящая причина тайного возвращения внука Пугачевой в Россию 16:10"Нож к горлу": стало известно о зверском нападении на Ларису Долину 15:55"Люди благодарны мне за человечность": Волочкова объяснила феномен всеобщей любви к себе 15:54Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы" 15:54Садальский раскрыл правду о попадании Чуриковой в "черный список" артистов 15:34"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды 15:16Обнародовано сенсационное доказательство связи Алсу с опальной Пугачевой 14:30Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* 14:02Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество

У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество
235

Елена Степаненко будет бороться за свое богатство.

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко в прошлом году получила от своей почившей подруги Натальи Маголы неслыханное богатство. Умирая, Наташа завещала артистке почти все свое имущество, которое оказалось достаточно внушительным: квартира в центре Сочи, дома на Рублевке в Москве, несколько элитных автомобилей и антиквариат. Не удивительно, что родные женщины, которых она оставила ни с чем, решили бороться за недвижимость в суде.

Сестра умершей рассказала, что Степаненко добровольно отказываться от наследства не намерена и общается с семьей подруги только через своего представителя. Несмотря на это, они с родительницей будут доказывать, что, оставив все нажитое подруге, Наталья была не в своем уме и грозятся отобрать имущество у бывшей Петросяна.

Брат и сын экс-мужей Маголы тоже фигурируют в иске: им Наталья оставила дома на Рублевке и Николиной горе, а также "Мерседес", землю и гараж.

Родственники считают, что лучше бы все наследство отошло церкви, чем оказалось в руках Степаненко. Семья представила суду переписку, которая, как считают близкие Маголы, будет служить доказательством невменяемости умершей. Кроме того сестра уверена, что наследники могли быть в сговоре, чтобы получить в свои руки чужое имущество и поэтому готовы провести все необходимые экспертизы.

Суд уже назначил процедуру проверки завещания. Специалисты исследуют документ на подлинность, после чего будет созвано очередное заседание суда.

Телеграм канал

1 августа 2024, 14:11
Елена Степаненко. Фото: YouTube / @naminesnilos
Комсомольска правдаский✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Сбежавший к молодухе Петросян пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко: Ведьма натуральная

Затравленная жена Петросяна продолжает войну с критиками: Нет места помойке

Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России

Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России
Чулпан Хаматова наживается на бывших соотечественниках. Сбежавшая актриса Чулпан Хаматова продолжает получать деньги с бывших соотечественников.

Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит

Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит
Любовь Успенская отказывается общаться с Филиппом Киркоровым. Певица Любовь Успенская на фоне суда с Филиппом Киркоровым заявила, что не намерена больше общаться с поп-королем российской эстрады.

Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб

Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб
Певица Наталья Чистякова-Ионова скоро отправиться на лечение. После позора в Красноярске, где певица Глюкоза появилась в неадекватном состоянии и странно вела себя на сцене, ее близкие приняли решение отправить артистку на лечение в реабилитационный центр.

Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге

Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге
Некрополь Александро-Невской Лавры в Петербурге – один из самых престижных в стране. Тут покоятся музыканты, политики, актеры, художники.... Именно тут было решено хоронить и Гордона... Никольское кладбище Александро-Невской Лавры появилось в 1861 году.

"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество

"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество
Анастасия Волочкова рассказала, как осталась ни с чем. Анастасия Волочкова по праву может считаться завидной невестой.

Выбор читателей

30/07Втр"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды 01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 30/07Втр"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 30/07ВтрРассекречена настоящая причина тайного возвращения внука Пугачевой в Россию 31/07СрдГалкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 31/07СрдВ Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина