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Четверг 1 августа

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Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге

Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге
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Некрополь Александро-Невской Лавры в Петербурге – один из самых престижных в стране. Тут покоятся музыканты, политики, актеры, художники.... Именно тут было решено хоронить и Гордона...

Никольское кладбище Александро-Невской Лавры появилось в 1861 году. Название оно получило по имени церкви св. Николая Мирликийского, построенной на средства лесопромышленника Николая Русанова, устроившего в цокольном этаже храма семейную усыпальницу.

Кладбище действующее. Среди самых известных и посещаемых могил здесь – захоронения Галины Старовойтовой и Анатолия Собчака. Но это из современных. А из более старых можно выделить памятники управляющему Петергофскими дворцами и парками Сергею Сперанскому, генералу от артиллерии Георгию Соханскому, младшему брату драматурга Александра Островского Михаилу, певцу-баритону Леониду Яковлеву...

Как писал поэт Роберт Рождественский: "Здесь похоронены сны и молитвы. // Слезы и доблесть. "Прощай!" и "Ура!". // Штабс-капитаны и гардемарины. // Хваты полковники и юнкера".

Григорий Гордон покоится тоже здесь. Он прожил всего 68 лет, но память о нем жива и сегодня. Этот журналист, публицист и врач был участником Первого сионистского конгресса в Базеле, сотрудничал с журналом "Русская мысль".

Фото: Дни.ру

12 августа исполнится 93 года с тех пор, как его нет на свете. Но наверняка в этот день на его могиле появятся цветы. Найти могилу легко – она находится почти рядом с памятником Анатолию Собчаку близко от входа на кладбище.

Телеграм канал

1 августа 2024, 09:59
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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