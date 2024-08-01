"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество

Анастасия Волочкова рассказала, как осталась ни с чем.

Анастасия Волочкова по праву может считаться завидной невестой. Ни для кого не секрет, что балерина неустанно трудится и за годы своей работы обзавелась хорошим приданым.

В открытом доступе есть информация, что Волочкова является владелицей огромной квартиры в Северной столице, квартирой в Москве, подмосковном доме и 22 квартир в Астраханской области. Недвижимость в провинции была приобретена в качестве инвестиций. По оценкам, все имущество может стоить 1,5 млрд рублей.

Однако в недавней беседе с журналистами Волочкова пожаловалась, что оказалась обманутой и потеряла свое имущество, а точнее те самые квартиры в Астрахани. Как оказалось, балерина во время своего сожительства с Игорем Вдовиным, отцом своей единственной дочери, помогла ему вложиться в бизнес-проект.

"Я отдала бывшему все свои деньги – 3,5 млн долларов".

Вдовин обещал вернуть всю сумму через год, но этого не произошло и гораздо позже. Она пробовала судиться с бывшим, но все безуспешно – расписка, которую написал Игорь, не считалась весомым доказательством, и звезда отзывала иски. Тогда балерина потребовала отдать ей хотя бы эти недостроенные квартиры, что бизнесмен и сделал.





Недавно, когда дом был сдан, Волочкова их продала, чтобы вернуть себе хотя бы часть денег. Но курс значительно изменился, поэтому звезда потеряла значительную часть своих накоплений.

