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Четверг 1 августа

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Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием

Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием
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Алла Пугачева заявила о желании вернуться.

75-летняя Алла Пугачева ведет активную светскую жизнь. Примадонна дает многочисленные интервью, в которых делится своими планами на будущее. В очередной беседе с журналистами сбежавшая Пугачева нагло заявила о своем приезде. Правда, она не уточнила, куда именно. Лишь добавила, что все зависит от ее желания. Покинувшая родину звезда уверена, что ее везде ждут и примут. Пока Алла Борисовна не осмеливается на такой шаг, но разговор об этом – считай, полдела.

"Петь я еще могу, ходить — тоже, так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду", — заявила артистка журналистам.

Сейчас Алла Пугачева живет в Юрмале вместе с детьми и своим мужем-иноагентом. Недавно она появилась на фестивале Лаймы Вайкуле, который та проводит ежегодно. Примадонна облачилась в короткие шорты, чем вызвала горячие обсуждения в Сети. Многим показалось, что в 75 лет пора носить более элегантные вещи, в то время, как нашлись и те, кто посчитал образ певицы достаточно стильным.

Надо отдать должное, что для своего возраста Алла Борисовна выглядит неплохо, хотя еще совсем недавно ее видели на улицах Латвии в ином свете – сгорбленной и с шаркающей походкой. По этому поводу пользователи Интернета написали много нелестных высказываний: "Настоящая старуха", "Какой ужас" и так далее.

Телеграм канал

1 августа 2024, 08:48
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Starhit• Требует проверки

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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