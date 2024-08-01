Сын Джоли разбился в аварии

20-летний сын Анджелины Джоли оказался на волоске от смерти.



Голливудская актриса Анджелина Джоли сообщила журналистам, что едва не пережила страшную трагедию. Сын Джоли на электровелосипеде разбился в аварии. В настоящее время Анджелина находится в больнице со своим 20-летним наследником.

Медики сообщают, что состояние юноши остается стабильным, но была большая вероятность кровоизлияния в головной мозг. Виной всему стало ДТП, а усугубило ситуацию отсутствие шлема на голове у приемного сына Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Напомним, в 2019 году Джоли и Питт развелись, но до недавнего времени не могли прийти к соглашению в споре о семейном бизнесе. У них была в совместной собственности процветающая винодельня во французском поместье Шато Мираваль, которая позже все же осталась в руках актрисы. Развод знаменитой пары стал самым долгоиграющим и громким в Голливуде. Джоли даже заявляла, что она и дети являлись жертвами домашнего насилия.

Всего у 48-летней американской кинодивы шестеро детей. Трое из них являются биологическими детьми звездной пары, но все носят их фамилию. А недавно стало известно, что дочь одна из дочерей американских актеров Шайло официально отказалась от фамилии отца. Правда, пока ее просьбу суд не удовлетворил, но препятствий для этого нет. Остальные дети также стараются избегать тем об отце, но от фамилии пока не отказались.