Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист

Криштиану Роналду случайно открыл правду.

О том, что завидный холостяк Криштиану Роналду начал встречаться с испанской танцовщицей Джорджиной Родригес стало известно еще в 2016 году. Несмотря на наличие двоих детей и восемь лет отношений, футболист не спешил жениться на возлюбленной. В этом были уверены фанаты знаменитости, потому что никаких заявлений о супружестве Роналду не делал.

Накануне все изменилось. Поклонники звезды заподозрили, что до настоящего времени холостяк Криштиану Роналду всех обманывал и выяснили, что скрывал знаменитый футболист. Спортсмен опубликовал в личном блоге видео с домашней тренировки, в подписи к которому написал, что хорошей альтернативой тренировкам в зале являются занятия дома с женой.

Фанаты немало удивились проскользнувшей фразе и засыпали звезду вопросами об изменениях в личной жизни. Представитель футболиста заявил, что не знает, в каком статусе находятся отношения Криштиану с Джорджиной на самом деле.

К слову, пара воспитывает пятерых детей, двое из которых родились от танцовщицы Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме них среди наследников Роналду есть 13-летний сын, который носит такое же имя, как у отца с припиской "младший" и близнецы Матео и Ева от суррогатной матери. По слухам, возлюбленная футболиста всех детей любит одинаково.

Напомним, в начале 2021 года звездная пара снова попала в таблоид. Как раз тогда Криштиану был признан лучшим бомбардиром десятилетия. Но поводом стало не это. В то время семья, несмотря на запреты властей и требования соблюдать карантин в период пандемии, покинула родной дом и отправились на горнолыжный курорт, находящийся в опасной зоне.