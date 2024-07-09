Спустя 19 лет: объявлено о возвращении тяжелобольного Губина на сцену

Певец Андрей Губин, несмотря на болезнь, выступит перед публикой.

19 лет назад Андрей Губин ушел со сцены из-за болезни — левосторонней прозопалгии лица. Это неврологическое заболевание привело к проблемам с дикцией и мимикой. По словам певца, болезнь настолько тяжелая, что ему трудно петь. Но, похоже, артисту стало легче, раз он согласился на выступление впервые за долгое время.

Mash сообщил о возвращении Андрея Губина на сцену. В августе певец выступит на фестивале "Новая волна", к организации которого готовятся в Сочи. Ожидается целый творческий вечер исполнителя хита "Такие девушки как звезды". Артист, как уточняет издание, выступит с одной песней. Остальные композиции из его репертуара исполнят звезды шоу-бизнеса, в частности, народный артист России Филипп Киркоров, певец Сергей Лазарев и находящаяся на пике своей популярности певица Люся Чеботина.

Кстати, разговоры о возвращении Андрея Губина ведутся уже давно. Например, сам артист еще два года назад выразил желание порадовать поклонников появлением на сцене. Однако тогда певец признался, что стесняется своего внешнего вида. О возобновлении концертной деятельности Губина СМИ писали в начале этого года, но эта информация не была официально подтверждена.