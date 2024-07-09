Скандалист Кологривый сделал заявление о романе с Муцениеце: Обычное дело

Актер Никита Кологривый рассказал, какие отношения связывают его с коллегой по цеху.



Скандальный артист Никита Кологривый сделал заявление о романе с Агатой Муцениеце. Правдой он поделился в одном из своих интервью. В ответ на обвинения в том, что актер поступил не по-пацански, он сразу же поспешил откреститься от своих слов.

"Абсолютно киношная история. Это обычное дело", – выдал актер.



Также он добавил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание и просто подшутил над прессой, то есть "потроллил", как выразился Кологривый. И вообще, оказывается, журналисты сами все раздули, а артист никаким образом не подтверждал роман с Агатой. Они всего лишь играли парочку и даже не пытались переносить нежные чувства в реальную жизнь.



Никита, несмотря на скандальную репутацию, считает себя настоящим профессионалом и в первую очередь думает о работе, поэтому заводить амурные дела на сцене в его планах нет.



Напомним, в апреле звезда сериала "Слово пацана" заявил, что его с экс-супругой Павла Прилучного связывают романтические отношения. Тогда актер добавил, что все актеры, играющие пары, переживают подобное.



Агата Муцениеце тогда тоже подыграла коллеге по цеху. Но когда акулы пера стали требовать подробности, она лишь передала привет Никите Кологривому.

