С уехавшей из России Бузовой случилась беда: Как же так?

Певица поделилась с подписчиками свалившимся на нее несчастьем.

Телеведущая Ольга Бузова находится в Южной Америке, а точнее в Колумбии, где на побережье Карибского моря проходят съемки нового реалити-шоу "Звезды в джунглях". Но вдали от дома с исполнительницей хита "Мало половин" приключилась настоящая беда. В самый разгар работы она сильно простудилась, о чем сразу же сообщила в своих соцсетях.

"Привет кондиционерам", — пожаловалась певица.

Несмотря на это, съемки прерывать ни в коем случае нельзя, поэтому Бузова в перерывах между моторами пьет чай с лимоном, мажется старой-доброй "звездочкой", утеплилась теплыми носками и горстями глотает медикаменты. Ситуацию усугубило еще и то, что часть съемок проходила под проливным дождем, Ольге пришлось ехать в джипе с открытым верхом, после чего ведущая почувствовала себя хуже.

Подписчики в комментариях поддерживают своего кумира и желают скорее справиться с недомоганием. "Как же так? Такая жара! Не болей, лечись!"

Напомним, в Колумбии начались съемки нового экстремального проекта, где Бузова снова выступила в качестве ведущей в тандеме с Галустяном. До этого они вместе вели проект "Сокровища императора". В шоу примут участие 10 знаменитостей, которые будут выбывать по мере голосования, а к ним на смену постепенно придут 9 новых.