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Вторник 9 июля

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Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!

Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!
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Супруга фигуриста опубликовала счастливое семейное фото.

Летнюю жару супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина решили пережить у моря. Они забрали 13-летнюю дочь Настя и 8-летнего сына Илью из Москвы и отправились на черноморское побережье. Здесь звездная чета планирует задержаться до самой осени, пока ребятам не пора будет отправляться за знаниями.

Домнина поделилась счастливым фото своей семьи в полном составе и предъявила третьего мальчика — племянника. На курорте к ним присоединились также брат Романа Денис с женой Натальей и ребенком. Под фото Оксана написала, что когда родные и близкие рядом – это и есть настоящее "счастье".

Фото: Соцсети / domninaoksanaice

Присматривать за детьми помогает мама Костомарова – Наталья Дмитриевна, которая также заняла свою комнату в арендованном коттедже. Оксана и Роман планируют не только отдыхать, но также совмещать приятное с полезным: их ждут в ледовом дворце, где пара будет готовиться к выступлениям в шоу Ильи Авербуха.

Кстати, публика очень тепло приветствует спортсмена, который после тяжелой болезни лишился кистей и рук и стоп ног. Он вынужден выступать на протезах. Поклонники восхищаются силой воли и мужеством Романа Костомарова и его любящей и верной супруги, которая поддерживала его на протяжении этого нелегкого пути.

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9 июля 2024, 17:12
Фото: Роман Костомаров и Оксана Домнина. Соцсети / romankostomarovkrs
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Фоторепортаж

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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