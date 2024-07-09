Лера Кудрявцева раскрыла настоящую любовницу мужа Алсу

Телеведущая не поддержала мужа певицы и выложила всю правду в своей соцсети.

Развод Алсу и Яна Абрамова вызвал настоящий ажиотаж не только среди поклонников певицы, но и среди знаменитостей. Они наперебой, пиара ради или справедливости для, начали высказывать свои мнения и раздавать советы.

Еще совсем недавно с заявлением о том, что покинутый супруг сильно переживает и надеется сохранить брак, выступил друг семьи Алексей Чумаков. Ему вторил и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.

Теперь пришла очередь телеведущей Леры Кудрявцевой, которая в своем телеграм-канале решила поддержать Алсу. Она разнесла всех, кто пытается обелить репутацию супруга певицы, посоветовав не заступаться за Абрамова в этой ситуации.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" написала, что понимает, как сильно переживает сейчас исполнительница хита "Зимний сон" и разделяет ее боль, как любящей женщины и матери.

"Знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей", – выдала Лера, по сути раскрыв настоящую любовницу мужа певицы и подтвердив слухи.

Напомним, сейчас Алсу проходит через сложный этап своей жизни. Певица подала на развод после 18 лет брака со своим супругом Яном Абрамовым. По слухам, исполнительница не смогла простить измену и о примирении не может идти и речи. Звезда планирует поделить имущество и вплотную заняться творчеством. Сейчас она старается чаще выходить в свет, общается с журналистами и прячет за ослепительной улыбкой то, что на самом деле скрыто в глубине ее души.

Несмотря на то что прямых доказательств измены Абрамова с Решетовой нет, народ не перестает травить модель. А все дело в одном слове, написанном Алсу под новостью о разводе. Бывшая подруга Тимати порассуждала об отношениях с женатыми, отметив, что для нее это табу. В комментариях исполнительница хита "Зимний сон" оставила лаконичное "Врет".