ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете фильм "А зори здесь тихие"? Ответьте на 10 вопросов!

Проверьте свои знания о культовом советском фильме "А зори здесь тихие". От режиссера до актеров – насколько хорошо вы помните детали этого шедевра?

Фильм "А зори здесь тихие" — один из самых значимых и трогательных произведений советского кино. Он рассказывает о героизме и самопожертвовании в годы Великой Отечественной войны. Этот тест поможет вам проверить свои знания о фильме, его создателях и актерах. Узнайте, насколько хорошо вы помните детали этой великой киноленты!

Вопросы:

1. Кто является автором повести, по которой был снят фильм?

а) Юрий Любимов

б) Борис Васильев

в) Станислав Ростоцкий

г) Андрей Мартынов





2. В каком году вышел двухсерийный художественный фильм "А зори здесь тихие"?

а) 1969

б) 1971

в) 1972

г) 1973





3. Кто был режиссером фильма "А зори здесь тихие"?

а) Юрий Любимов

б) Борис Васильев

в) Станислав Ростоцкий

г) Андрей Мартынов





4. Какую роль сыграла Ольга Остроумова в фильме?

а) Риту Осянину

б) Галю Четвертак

в) Женю Комелькову

г) Соню Гурвич





5. Какую роль сыграла Елена Драпеко в фильме?

а) Риту Осянину

б) Лизу Бричкину

в) Женю Камелькову

г) Соню Гурвич





6. Какую роль сыграла Ирина Шевчук в фильме?

а) Риту Осянину

б) Лизу Бричкину

в) Женю Камелькову

г) Соню Гурвич





7. Какую роль сыграла Екатерина Маркова в фильме?

а) Риту Осянину

б) Лизу Бричкину

в) Галю Четвертак

г) Соню Гурвич





8. Какую роль сыграла Ирина Долганова в фильме?

а) Риту Осянину

б) Лизу Бричкину

в) Женю Камелькову

г) Соню Гурвич





9. Какую роль сыграл Андрей Мартынов в фильме?

а) Старшину Васкова

б) Женю Камелькову

в) Лизу Бричкину

г) Соню Гурвич





10. На какую премию был номинирован фильм "А зори здесь тихие"?



а) "Оскар" за лучший фильм

б) "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке

в) "Золотой глобус" за лучший фильм

г) "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля



Ответы на тест по фильму "А зори здесь тихие"

1-б, 2-в, 3-в, 4-в, 5-б, 6-а, 7-в, 8-г, 9-а, 10-б