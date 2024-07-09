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Вторник 9 июля

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Дом Пугачевой в ипотеку: артистка тщетно пытается избавиться от особняка в Подмосковье

Дом Пугачевой в ипотеку: артистка тщетно пытается избавиться от особняка в Подмосковье
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Народная артистка СССР Алла Пугачева не может продать роскошный дом.

Вскоре после переезда за границу Алла Пугачева приняла решение о продаже имеющейся в России недвижимости. В частности, артистка пытается избавиться от дачи в Малых Бережках, стоимость которой растет. Сначала дом певицы стоит 132 миллиона рублей, однако сейчас его можно приобрести уже за 152 миллиона.

Для многих такая сумма является неподъемной. Кроме того, обеспеченные люди, которые могут себе позволить недвижимость за такую стоимость, как правило, предпочитают покупать пустой участок и уже на нем строить дом мечты, удовлетворяя личные потребности в каждом уголке. Поэтому дача Пугачевой может не обзавестись новым владельцем даже спустя годы.

Однако шанс избавиться от дома как можно скорее у Аллы Борисовны все еще есть. В недавней беседе с журналистами риелтор рассказал о возможности приобретения дачи артистки в ипотеку. В таком случае необходимо будет внести первоначальный взнос в размере 15 миллионов рублей, а потом платить каждый месяц примерно два миллиона. При таком раскладе ипотека окажется полностью выплаченной через 20 лет.

Также Алле Пугачевой советуют привлечь потенциальных покупателей значительной скидкой. Например, можно снизить стоимость до 100 миллионов рублей. Но риелтор уверен, что певица не пойдет на такой шаг.

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9 июля 2024, 17:03
Алла Пугачева. Фото: YouTube
prozvezd.info✓ Надежный источник

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Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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