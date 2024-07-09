Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной

В детском центре "Артек" завершился XXXII-й Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового. Почти две недели с воспитанниками творческой смены делились своим опытом, показывали шедевры советской и российской кинематографии звезды экрана и театра. Мастер-классы, творческие встречи и даже возможность снять собственный фильм – все это было на "Алых парусах".

Заслуженная актриса РСФСР и Казахстана Наталья Аринбасарова на своем мастер-классе призналась, что, будучи маленькой девочкой, мечтала стать актрисой. Она вспоминала, как в детстве жила в военном городке в Туркменистане, а там температура доходила до 52-градусов по Цельсию!.. Звезда фильма "Первый учитель", за который она получила приз Венецианского кинофестиваля 1966 года, дала действенный совет, который поможет всем тем, кто сегодня изнывает от жары. Оказалось, что без вентилятор и кондиционера зной можно победить. Есть старый верный способ, который она знает с детства.

Аринбасарова рассказала, как ее мама (полька Мария Конецпольская) в жару укладывала спать своих пятерых детей на небольшие солдатские кровати, ножки от которых ставила в ледяную воду, чтоб детям было не так жарко. И маленькая Наташа в эти моменты мечтала стать известной актрисой.

Потом она окончила балетную школу и поступила во ВГИК на курс Герасимова и Макаровой. "Мечты очень полезны и нужно мечтать, приближая своими действиями их воплощение", – улыбается Аринбасарова. Вот и 7-летний внук актрисы Тимур мечтал выкрасить волосы в зеленый цвет – и на днях он это осуществил. "Внук был очень счастлив, а мама и бабушка не были против. Это ведь хоть и маленькая, но мечта", – пошутила звезда в "Артеке".

