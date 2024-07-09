Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной

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Вторник 9 июля

12:42Москвичам расскажут о работе городского хозяйства на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" 12:12Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной 11:58Муцениеце дала сигнал о воссоединении с Прилучным после громкого развода 10:17Покинувшая Россию Алла Пугачева регулярно звонит тяжелобольному артисту 09:31Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля 08:55[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 08:52Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова 06:21Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу? 03:06Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком? 00:35"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком 22:40Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ 22:03[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит? 21:19Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела 20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье 18:38"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова 17:55Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 17:01"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова 16:36Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность 15:43"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью 14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области 13:49Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей 13:25Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский 13:04Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице 11:54[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы 11:06Летний тест: насколько хорошо вы помните фильмы-сказки и мультфильмы из СССР? 10:01Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист 08:57Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением 08:52Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева 08:21[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы 04:16Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова 01:04Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя 21:05ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family 18:25[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей? 15:115 причин выбрать отдых в России 12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира
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Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной

Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной
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В детском центре "Артек" завершился XXXII-й Международный кинофестиваль "Алые паруса" имени Василия Ланового. Почти две недели с воспитанниками творческой смены делились своим опытом, показывали шедевры советской и российской кинематографии звезды экрана и театра. Мастер-классы, творческие встречи и даже возможность снять собственный фильм – все это было на "Алых парусах".

Заслуженная актриса РСФСР и Казахстана Наталья Аринбасарова на своем мастер-классе призналась, что, будучи маленькой девочкой, мечтала стать актрисой. Она вспоминала, как в детстве жила в военном городке в Туркменистане, а там температура доходила до 52-градусов по Цельсию!.. Звезда фильма "Первый учитель", за который она получила приз Венецианского кинофестиваля 1966 года, дала действенный совет, который поможет всем тем, кто сегодня изнывает от жары. Оказалось, что без вентилятор и кондиционера зной можно победить. Есть старый верный способ, который она знает с детства.

Аринбасарова рассказала, как ее мама (полька Мария Конецпольская) в жару укладывала спать своих пятерых детей на небольшие солдатские кровати, ножки от которых ставила в ледяную воду, чтоб детям было не так жарко. И маленькая Наташа в эти моменты мечтала стать известной актрисой.

Потом она окончила балетную школу и поступила во ВГИК на курс Герасимова и Макаровой. "Мечты очень полезны и нужно мечтать, приближая своими действиями их воплощение", – улыбается Аринбасарова. Вот и 7-летний внук актрисы Тимур мечтал выкрасить волосы в зеленый цвет – и на днях он это осуществил. "Внук был очень счастлив, а мама и бабушка не были против. Это ведь хоть и маленькая, но мечта", – пошутила звезда в "Артеке".

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9 июля 2024, 12:12
Фото: кадр из программы "Центрального телевидения" "Мой герой"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

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