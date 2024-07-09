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Вторник 9 июля

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Покинувшая Россию Алла Пугачева регулярно звонит тяжелобольному артисту

Покинувшая Россию Алла Пугачева регулярно звонит тяжелобольному артисту
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Певица Алла Пугачева проявила заботу и поддержку к больному раком Отару Кушанашвили. Примадонна регулярно звонит ему в больницу после тяжелой операции и диагностирования рака брюшной полости.

Несмотря на прежние недопонимания между артистами, Алла Борисовна проявила искреннюю заботу о здоровье шоумена в такой трудный период. Отар Кушанашвили открыто выразил благодарность звездам шоу-бизнеса, включая Николая Баскова, Владимира Сычева, Павлиашвили, Теону Контридзе и Валерия Меладзе за поддержку и заботу.

Он также упомянул, что Алла Пугачева интересуется его состоянием, что для него имеет большое значение. Кушанашвили признал, что слово "онкология" пугает его, но он ценит поддержку и внимание друзей и коллег из индустрии. Журналист также вспомнил о выдающемся творчестве Пугачевой и призвал не трогать ее имя, защищая ее от негативных комментариев.

В свою очередь, Валерий Меладзе обратился к Отару с пожеланием скорейшего выздоровления и выразил надежду на будущие встречи. Поддержка со стороны друзей и коллег играет важную роль в борьбе с тяжелым заболеванием, помогая пациенту чувствовать себя не одиноко и поддерживая его боевой дух.

Человечность и поддержка в сложные моменты жизни крайне важны для любого человека. Все это объединяет вокруг общей цели — помощи и поддержки близких в трудные времена.

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9 июля 2024, 10:17
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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