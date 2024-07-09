Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова

Откровения Курбана Омарова о его отношениях с Ксенией Бородиной вызвали широкий резонанс среди публики. Бизнесмен признал, что задолго до развода он разлюбил свою жену, назвав ее нелюбимой женщиной.



Омаров рассказал о том, что изменил Ксении с нынешней женой Валерией, которая узнала о его браке из СМИ и ушла от него. Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" пока не отреагировала на заявления бывшего мужа, но высказала свои размышления о законе бумеранга.

Она подчеркнула, что верит в то, что лживые и непорядочные люди рано или поздно сталкиваются с последствиями своих действий. Ведущая призвала делать добро с открытым сердцем и не ждать ничего взамен.

Отношения между Ксенией и новой женой Курбана Валерией по-прежнему остаются напряженными. Бородина не разрешает Валерии знакомиться с ее дочерью Теоной и оправдывает это тем, что девочке не нужны встречи с мачехой. Она подчеркивает, что ребенку важно проводить время со своим отцом, и если дочь сама не выражает желания общаться с новой партнершей отца, то это необходимо уважать.

Ксения Бородина и Курбан Омаров неожиданно для широкой публики развелись в 2021 году. Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона. Поклонники пророчили звездной паре еще одного малыша, но не судьба.





