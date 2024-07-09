Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова

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Вторник 9 июля

08:55[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 08:52Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова 06:21Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу? 03:06Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком? 00:35"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком 22:40Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ 22:03[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит? 21:19Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела 20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье 18:38"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова 17:55Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 17:01"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова 16:36Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность 15:43"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью 14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области 13:49Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей 13:25Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский 13:04Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице 11:54[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы 11:06Летний тест: насколько хорошо вы помните фильмы-сказки и мультфильмы из СССР? 10:01Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист 08:57Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением 08:52Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева 08:21[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы 04:16Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова 01:04Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя 21:05ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family 18:25[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей? 15:115 причин выбрать отдых в России 12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова
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Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова

Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова
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Откровения Курбана Омарова о его отношениях с Ксенией Бородиной вызвали широкий резонанс среди публики. Бизнесмен признал, что задолго до развода он разлюбил свою жену, назвав ее нелюбимой женщиной.

Омаров рассказал о том, что изменил Ксении с нынешней женой Валерией, которая узнала о его браке из СМИ и ушла от него. Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" пока не отреагировала на заявления бывшего мужа, но высказала свои размышления о законе бумеранга.

Она подчеркнула, что верит в то, что лживые и непорядочные люди рано или поздно сталкиваются с последствиями своих действий. Ведущая призвала делать добро с открытым сердцем и не ждать ничего взамен.

Отношения между Ксенией и новой женой Курбана Валерией по-прежнему остаются напряженными. Бородина не разрешает Валерии знакомиться с ее дочерью Теоной и оправдывает это тем, что девочке не нужны встречи с мачехой. Она подчеркивает, что ребенку важно проводить время со своим отцом, и если дочь сама не выражает желания общаться с новой партнершей отца, то это необходимо уважать.

Ксения Бородина и Курбан Омаров неожиданно для широкой публики развелись в 2021 году. Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона. Поклонники пророчили звездной паре еще одного малыша, но не судьба.


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9 июля 2024, 08:52
Ксения Бородина. Фото: соцсети
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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