[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность

Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком?

Правильно сформированные отношения с клиентами имеют огромное значение для любого бизнеса. В конечном итоге, доверие и удовлетворенность клиентов – ключевые факторы успеха компании, ведь это долгосрочная стратегия, которая требует постоянной включенности и усилий. Однако все это в совокупности может принести много новых лояльных клиентов, а также развитие вашего дела. Елена Родина – ТОП-брокер, эксперт по работе с недвижимостью в премиум-сегменте, ведущий брокер OXE Capital, рассказала как успешно выстраивать доверительные отношения. Как найти подход к своим клиентам и выстроить доверительные отношения? Для этого следует уделить внимание нескольким ключевым аспектам:Самое главное – это искренний интерес и готовность выслушать Проявление искреннего интереса к клиентам начинается с того, что вы действительно должны стать заинтересованными в их потребностях, желаниях и проблемах.