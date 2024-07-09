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Вторник 9 июля

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Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком?

Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком?
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Правильно сформированные отношения с клиентами имеют огромное значение для любого бизнеса. В конечном итоге, доверие и удовлетворенность клиентов – ключевые факторы успеха компании, ведь это долгосрочная стратегия, которая требует постоянной включенности и усилий. Однако все это в совокупности может принести много новых лояльных клиентов, а также развитие вашего дела. Елена Родина – ТОП-брокер, эксперт по работе с недвижимостью в премиум-сегменте, ведущий брокер OXE Capital, рассказала как успешно выстраивать доверительные отношения.

Как найти подход к своим клиентам и выстроить доверительные отношения?

Для этого следует уделить внимание нескольким ключевым аспектам:

Самое главное – это искренний интерес и готовность выслушать

Проявление искреннего интереса к клиентам начинается с того, что вы действительно должны стать заинтересованными в их потребностях, желаниях и проблемах. Очень важно уметь выслушать клиентов, изучить их потребности, цели и ожидания. Чем глубже вы понимаете их запросы, тем легче вам будет предлагать подходящие решения.

Позвольте им высказать свое мнение, задавайте вопросы, проявляйте интерес к тому, что они говорят. Помните, что клиенты часто ценят не только вашу продукцию или услуги, но и отношение.

Умение решить любую проблему – не менее важный принцип

Для построения доверительных отношений с клиентами важно демонстрировать свою готовность им помочь. Будьте открытыми для обсуждения их вопросов и проблем, предлагайте решения и поддержку – все это позволит им почувствовать, что они могут доверять вам и обращаться за помощью в любой ситуации.

И здесь следует отметить, что ценна будет также помощь и после самой сделки – дайте знать, что ваши консультации в решении возникших проблем всегда доступны для них.

Какие слова и действия могут оттолкнуть и лишить доверия?

Помните, что если к вам обратился клиент, и вы хорошо выполнили свою работу, то с 90% вероятностью он обратится к вам снова, так как время для клиента – самый важный ресурс. Никто не готов его тратить на поиски другого человека, выстраивать с ним деловые отношения и рассказывать о своих запросах. Поэтому постарайтесь не совершать действий, отталкивающих от вас и лишающих доверия.

Фото: Елена Родина

Какие это действия:

  1. Незнание и некомпетентность. Нужно уметь промолчать, там, где это необходимо. Если вы понимаете, что не владеете необходимой информацией – дайте себе время разобраться. Не говорите с умным видом о том, в чем не сильны – это может поставить под вопрос вашу компетентность в глазах клиента. Развивайте свои навыки и знания, чтобы всегда быть в курсе последних тенденций и технологий. Это поможет вам предлагать клиентам актуальные и конкурентоспособные решения;

  2. Навязчивость и нетактичность. Умение своевременно реагировать на запросы клиентов – важная черта, которую необходимо в себе развивать. Если вы быстро среагировали и дали обратную связь, то не позволите себе быть назойливым. Излишняя навязчивость – звонки и сообщения в неподходящее время, которые вторгаются в личное время человека, не красят вас как специалиста;

  3. Несоблюдение конфиденциальности. Бывают случаи, когда при общении с клиентом многие путают понятия честность, открытость с неумением хранить личную информацию других людей. Если вы, отвечая на вопросы, рассказываете слишком много о других клиентах, у людей, работающих с вами, сложится четкое понимание, что и их личная информация не в надежных руках. Нарушение конфиденциальности может вызвать серьезные проблемы, не говоря о потери доверия.

Соблюдайте высокие стандарты деловой этики и честности в своих отношениях с клиентами. Это позволит им чувствовать себя уверенно и защищенно при сотрудничестве с вами.

Как выходить из конфликтных ситуаций?

К сожалению, конфликтные ситуации – неотъемлемая часть коммуникации. Нужно лишь научиться ими управлять, и грамотно из них выходить.

  • Сохраняйте спокойствие – помните, что эмоции могут только усугубить ситуацию. Постарайтесь сохранить хладнокровие и контроль над своими чувствами;

  • Постарайтесь понять точку зрения другой стороны – внимательно выслушайте собеседника и проявите уважение к его мнению;

  • Попытайтесь найти компромиссное решение – иногда ситуацию можно разрешить, найдя общее решение, которое устроит обе стороны.

Соблюдение этих принципов поможет вам построить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с вашими клиентами, которые будут основаны на взаимном уважении, понимании и доверии. Старайтесь быть для своих клиентов не просто человеком, предоставляющим какую-либо услугу, а настоящим партнером.

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9 июля 2024, 03:06
Фото: Freepik
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