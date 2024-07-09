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Понедельник 8 июля

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"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком

"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком
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Дженнифер Лопес вызвала много разговоров в социальных сетях после того, как опубликовала свой старый клип на песню "Cambia el Paso" с откровенными словами "он ее не заслуживает". Это произошло в период, когда активно обсуждались слухи о возможном разводе певицы с Беном Аффлеком.

Песня, выпущенная в 2021 году, включает в себя мощные тексты о самосовершенствовании и независимости. Строки типа "Ее жизнь теперь лучше без него, ей никто не нужен, чтобы быть в порядке" и "Он не заслуживает того, чтобы держать ее в своих объятиях" приобрели новый смысл в контексте слухов о проблемах в отношениях Лопес и Аффлека.

Интриги вокруг их брака начались еще весной, когда стало известно, что они уже не живут вместе и редко появляются на публике вместе. Папарацци улавливают различные моменты, такие как появление Бена с обручальным кольцом или без него.

Последние новости указывают на то, что пара продает свою коллекцию предметов искусства из дома в Калифорнии и даже выставила сам особняк на продажу. Слухи утверждают, что Бен вывез свои вещи из общей квартиры, а сейчас проживает неподалеку от Дженнифер Гарнер, его бывшей жены.

Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, заключенный в 2022 году, был результатом их повторного объединения после 17 лет разлуки. Однако, по слухам, проблемы возникли из-за различий в их подходах к публичной жизни. Фанаты отмечают изменения во внешности обоих звезд: похудение Лопес и предполагаемое возвращение к алкоголю у Аффлека.

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9 июля 2024, 00:35
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
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