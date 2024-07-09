Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу?

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

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Вторник 9 июля

06:21Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу? 03:06Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком? 00:35"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком 22:40Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ 22:03[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит? 21:19Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела 20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье 18:38"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова 17:55Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 17:01"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова 16:36Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность 15:43"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью 14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области 13:49Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей 13:25Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский 13:04Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице 11:54[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы 11:06Летний тест: насколько хорошо вы помните фильмы-сказки и мультфильмы из СССР? 10:01Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист 08:57Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением 08:52Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева 08:21[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы 04:16Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова 01:04Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя 21:05ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family 18:25[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей? 15:115 причин выбрать отдых в России 12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа
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Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу?

Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу?
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В самой благочестивой семье нашей российской эстрады разгорелся настоящий скандал. После долгих лет совместного брака Алсу и ее супруг Ян Абрамов разводятся из-за измен с его стороны с Анастасией Решетовой, бывшей девушкой Тимати.

Можно ли в такой ситуации рассчитывать на то, что Алсу забудет, простит и сохранит брак? В вопросе разобралась астролог Сабина Ганиева.

Если мы рассмотрим натальную карту Алсу, то увидим, что ее Луна находится в Козероге. Для Луны это одно из самых сложных положений. Глядя на Алсу, мы можем заметить, что при всей внешней красоте, у нее она именно холодная, даже чуть отчужденная. То есть сколько не старайся получить от нее внутреннюю теплоту из сердца, этого не удастся сделать. В то же время мы можем наблюдать ее соединение планет (Меркурий, узел будущего Раху, Марс и Солнце) в Близнецах. При любой попытке поставить угрозу ее социальному статусу и ее личности она сразу же ответит едким словом и комментарием. Здесь сдерживаться не сможет. Ее социальный капитал в медиапространстве, который был накоплен за долгие годы. Это то главное сейчас, что Алсу ни в коем случае не захочет потерять. Она нападает первой.

В силу того, что ее Луна в Козероге, а у Яна в Деве, они оба не склонны к проявлению истинных эмоций, поэтому и общаются через адвоката. У Яна же соединение Нептуна с Солнцем в Стрельце. Он может пропадать, летать в иллюзиях, ему может казаться, что сейчас новый виток в его жизни, поскольку он очаровался Настей Решетовой, ее глубокими проявлениями женской натуры и чувств. У Насти соединение Луны и Венеры в Рыбах, это очень сильное положение планет, когда вся ее гамма чувств окутывает любого мужчину, находящегося в радиусе сотен километров от нее.

Фото: Сабина Ганиева

Сможет ли Алсу простить? Это очень вряд ли. Сейчас она воспринимает Яна не только как супруга, который ей изменил, сейчас для нее развод – это поле битвы. А на поле битвы не бывает заключенного мира. Если бы ей этого захотелось, она бы продолжала молчать. Не исключено, что кто-то доложил и принес эту новость со стороны, а это означает для нее одно – что, как минимум, один человек знает об этом, а значит могут узнать и другие, которые будут подсмеиваться над ней в кулуарных беседах. А ей это ни к чему.

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9 июля 2024, 06:21
Алсу. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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