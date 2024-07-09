Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу?

В самой благочестивой семье нашей российской эстрады разгорелся настоящий скандал. После долгих лет совместного брака Алсу и ее супруг Ян Абрамов разводятся из-за измен с его стороны с Анастасией Решетовой, бывшей девушкой Тимати.



Можно ли в такой ситуации рассчитывать на то, что Алсу забудет, простит и сохранит брак? В вопросе разобралась астролог Сабина Ганиева.



Если мы рассмотрим натальную карту Алсу, то увидим, что ее Луна находится в Козероге. Для Луны это одно из самых сложных положений. Глядя на Алсу, мы можем заметить, что при всей внешней красоте, у нее она именно холодная, даже чуть отчужденная. То есть сколько не старайся получить от нее внутреннюю теплоту из сердца, этого не удастся сделать. В то же время мы можем наблюдать ее соединение планет (Меркурий, узел будущего Раху, Марс и Солнце) в Близнецах. При любой попытке поставить угрозу ее социальному статусу и ее личности она сразу же ответит едким словом и комментарием. Здесь сдерживаться не сможет. Ее социальный капитал в медиапространстве, который был накоплен за долгие годы. Это то главное сейчас, что Алсу ни в коем случае не захочет потерять. Она нападает первой.

В силу того, что ее Луна в Козероге, а у Яна в Деве, они оба не склонны к проявлению истинных эмоций, поэтому и общаются через адвоката. У Яна же соединение Нептуна с Солнцем в Стрельце. Он может пропадать, летать в иллюзиях, ему может казаться, что сейчас новый виток в его жизни, поскольку он очаровался Настей Решетовой, ее глубокими проявлениями женской натуры и чувств. У Насти соединение Луны и Венеры в Рыбах, это очень сильное положение планет, когда вся ее гамма чувств окутывает любого мужчину, находящегося в радиусе сотен километров от нее.

Сможет ли Алсу простить? Это очень вряд ли. Сейчас она воспринимает Яна не только как супруга, который ей изменил, сейчас для нее развод – это поле битвы. А на поле битвы не бывает заключенного мира. Если бы ей этого захотелось, она бы продолжала молчать. Не исключено, что кто-то доложил и принес эту новость со стороны, а это означает для нее одно – что, как минимум, один человек знает об этом, а значит могут узнать и другие, которые будут подсмеиваться над ней в кулуарных беседах. А ей это ни к чему.