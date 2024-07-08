Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ

Агата Муцениеце выступила с нежной речью.

День любви, семьи и верности актриса Агата Муцениеце встречала на отдыхе с детьми, мамой и сестрой. То ли праздник навеял, то ли по другой неизвестной причине, она записала обращение для своих подписчиков, в котором те услышали завуалированное послание Павлу Прилучному – намек на примирение. Актриса призвала всех беречь мам, отцов, детей, братьев и сестер и выразила веру в семью, любовь и верность.

"Да, никакие бриллианты не заменят настоящих драгоценностей – детей, мам, пап, братьев и сестре. Берегите друг друга и пусть дальше будет только лучше", – написали подписчики под постом Агаты, видимо, подозревая, что Муцениеце пошла на примирение с Прилучным.

Кроме того, звезда продемонстрировала фото своей семьи, чем вызвала волну умиления со стороны поклонников.

"Агата, у тебя детки такие классные", – написали фанаты в комментариях под постом актрисы, а также добавили, что "за непогодой всегда выходит солнышко".

Но на самом деле в жизни Муцениеце не все так радужно, как в последней публикации актрисы. В августе суд определит, с кем будут жить общие дети Павла Прилучного и его экс-жены. Актер подал иск, потому что, по слухам, не захотел платить огромные алименты на детей от первого брака.

Судебное заседание состоится 29 августа. На нем 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия выберут, с кем из родителей останутся. Если они решат жить с отцом, то алименты будет платить уже Агата.

Муцениеце неоднократно обвиняла бывшего мужа в нежелании помогать отпрыскам и жаловалась на высокую стоимость их содержания. Сам Павел на выпады супруги не реагирует и предпочитает решать вопросы в суде.