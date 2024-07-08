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Понедельник 8 июля

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Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела

Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела

Пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и его команде суды нипочем.

Работа клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова была приостановлена за грубые нарушения на три месяца, то есть до конца июля. Однако Арбитражный суд посчитал, что запрет можно снять и досрочно. В юридической практике такое не редкость: например, закрывают учреждение из-за отсутствия антисептиков, а после их покупки принимают решение возобновить работу. Однако в деле Хайдарова речь идет совсем не об антисептиках. Клинику пластической хирургии закрыли из-за смерти продюсера Петра Гаврилова, который делал в медучреждении операцию на желудке. Через несколько дней после процедуры ему стало плохо, он впал в кому и умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело и провел ряд обысков в медцентре звездного хирурга. После этого звездный хирург засветился еще в паре конфликтов с певицами Славой и Любовью Успенской, которые обвинили его в некачественной пластике.

С самого начала руководство сотрудничало с организаторами проверки и по малейшему требованию предоставляло все необходимые документы. Сам Тимур Хайдаров только единожды высказался по этому поводу. Он предположил, что это происки его неизвестных врагов, которые, впрочем, оказались напрасными.

Адвокаты Хайдарова рассказали, что это они настаивали на досрочном прекращении запрета на осуществление медицинской деятельности, поскольку без работы остались десятки врачей, а пациенты после операции нуждаются в помощи. Все это подействовало. После того, как нарушения были устранены, суд прислушался к позиции юристов.

Таким образом, медучреждение может на вполне законных основаниях возобновить свою работу, а значит, оскандалившийся из-за разборок с российскими исполнительницами Тимур Хайдаров, можно сказать, вышел победителем из этого грязного дела.

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8 июля 2024, 21:19
Тимур Хайдаров. Фото: YouTube / @sobchak
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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