Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье

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Понедельник 8 июля

20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье 18:38"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова 17:55Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна 17:01"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова 16:36Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность 15:43"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью 14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области 13:49Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей 13:25Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский 13:04Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице 11:54[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы 11:06Летний тест: насколько хорошо вы помните фильмы-сказки и мультфильмы из СССР? 10:01Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист 08:57Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением 08:52Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева 08:21[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы 04:16Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова 01:04Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя 21:05ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family 18:25[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей? 15:115 причин выбрать отдых в России 12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа 12:08Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 10:54Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа 10:15Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу 10:14[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 09:32От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант 08:31Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем"
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Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье

Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье
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Ксении Бородиной пришлось отвечать на серьезные обвинения перед народом.

Телешоу "Последний герой" за много лет не потеряло своей популярности. Сейчас впервые за всю историю проекта зрители наблюдают, как выживают участники в России, в частности в лесах Алтая.

Кроме того что эта местность считается магической и неприкосновенной, жители Алтая также тщательно следят за порядком на заповедной территории. Перед началом съемок они предсказывали, что ничем хорошим вторжение большого количества людей с камерами не закончится. И вот Ксения Бородина попала под прицел недовольной аудитории.

Но не на ту нарвались. Ведущая шоу "Последний герой. Русский сезон" Ксения Бородина в своих соцсетях дала достойный ответ всем хейтерам, которые уличили ее и команду проекта в нечистоплотности.

Телезвезда заявила, что, хотя и покидала съемочную площадку одной из первых, никакой грязи она не видела. А те, кто считает иначе, пусть идут лесом. Коротко – все это "вранье". Тем самым Бородина невольно взяла пример с певицы Алсу, которая оставляла в комментариях свое краткое и уже превратившееся в мем "Врет" под некоторыми постами.

Фото: соцсети / borodylia

Несмотря на то, что Ксения назвала себя защитником природы и стойким блюстителем порядка, не все в Сети поверили в ее пламенный спич. Подписчики уверены, что мусор могли оставить после отъезда ведущей шоу.

"Вы посмотрите, что они здесь оставили, это просто ужас! Позор!” – возмущаются жители Алтая в видеоролике с изображением мусора и беспорядка в местах, где проходили съемки. "Свинство, конечно, но претензии не к Бородиной”, – считают комментаторы.

Тем более, что локации часто менялись, поэтому Ксения просто могла не заметить беспорядок. Да и за всю съемочную группу телеведущая не в ответе.

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8 июля 2024, 20:16
Фото: Ксения Бородина. YouTube / Стрелец Молодец
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