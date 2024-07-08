Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье

Ксении Бородиной пришлось отвечать на серьезные обвинения перед народом.



Телешоу "Последний герой" за много лет не потеряло своей популярности. Сейчас впервые за всю историю проекта зрители наблюдают, как выживают участники в России, в частности в лесах Алтая.

Кроме того что эта местность считается магической и неприкосновенной, жители Алтая также тщательно следят за порядком на заповедной территории. Перед началом съемок они предсказывали, что ничем хорошим вторжение большого количества людей с камерами не закончится. И вот Ксения Бородина попала под прицел недовольной аудитории.

Но не на ту нарвались. Ведущая шоу "Последний герой. Русский сезон" Ксения Бородина в своих соцсетях дала достойный ответ всем хейтерам, которые уличили ее и команду проекта в нечистоплотности.

Телезвезда заявила, что, хотя и покидала съемочную площадку одной из первых, никакой грязи она не видела. А те, кто считает иначе, пусть идут лесом. Коротко – все это "вранье". Тем самым Бородина невольно взяла пример с певицы Алсу, которая оставляла в комментариях свое краткое и уже превратившееся в мем "Врет" под некоторыми постами.

Несмотря на то, что Ксения назвала себя защитником природы и стойким блюстителем порядка, не все в Сети поверили в ее пламенный спич. Подписчики уверены, что мусор могли оставить после отъезда ведущей шоу.

"Вы посмотрите, что они здесь оставили, это просто ужас! Позор!” – возмущаются жители Алтая в видеоролике с изображением мусора и беспорядка в местах, где проходили съемки. "Свинство, конечно, но претензии не к Бородиной”, – считают комментаторы.

Тем более, что локации часто менялись, поэтому Ксения просто могла не заметить беспорядок. Да и за всю съемочную группу телеведущая не в ответе.