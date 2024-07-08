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[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит?

[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит?
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Фильм "Свадьба в Малиновке" стал культовым произведением советского кинематографа. Проверьте, насколько хорошо вы знаете его историю и актеров!

Фильм "Свадьба в Малиновке", выпущенный в 1967 году, стал одним из самых популярных советских комедийных фильмов. Он основан на одноименной оперетте и рассказывает историю событий, происходящих в маленьком селе во время войны. В нашем тесте вы сможете проверить свои знания о создании фильма, его актерах и интересных фактах, связанных с ним.

Фото: кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" (1967)
Фото: кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" (1967)


Вопросы:

1. В каком году была написана оперетта "Свадьба в Малиновке"?
А) 1936
Б) 1946
В) 1956
Г) 1966

2. Кто был автором музыки к первоначальной версии оперетты?
А) Алексей Рябов
Б) Борис Александров
В) Александр Александров
Г) Григорий Ярон

3. Почему киностудия им. Довженко отказалась снимать фильм по мотивам оперетты?
А) Считали, что комическое произведение не подходит к торжественному случаю
Б) Не хотели работать с режиссером Андреем Тутышкиным
В) Не смогли найти подходящих актеров
Г) Были заняты другими проектами

4. Кто сыграл роль Назара Думы?
А) Владимир Самойлов
Б) Гелий Сысоев
В) Михаил Пуговкин
Г) Андрей Абрикосов

5. Кто сыграл роль Ярины?
А) Лариса Голубкина
Б) Людмила Люлько
В) Валентина Николаенко
Г) Зоя Фёдорова

6. Кто сыграл роль атамана Грициана Таврического?
А) Андрей Абрикосов
Б) Григорий Абрикосов
В) Михаил Пуговкин
Г) Владимир Самойлов

7. Кто поставил танец "В ту степь" для Михаила Пуговкина и Зои Фёдоровой?
А) Галина Шеховская
Б) Григорий Ярон
В) Андрей Тутышкин
Г) Леонид Юхвид

8. Где сняли большую часть фильма?
А) В Полтавской области
Б) В Харьковской области
В) В Киевской области
Г) В Москве

9. Какую роль сыграл Михаил Пуговкин?
А) Назара Думы
Б) Яшки-артиллериста
В) Попандопуло
Г) Андрейки

10. Сколько времени длился танец "В ту степь" с участием Михаила Пуговкина и Зои Фёдоровой?
А) 1 минута
Б) 5 минут
В) 10 минут
Г) 15 минут

11. Сколько местных жителей приняли участие в массовых сценах фильма?
А) 50
Б) 100
В) 200
Г) Неизвестно

12. Кто сыграл роль адъютанта Попандопуло?
А) Владимир Самойлов
Б) Михаил Пуговкин
В) Михаил Водяной
Г) Андрей Абрикосов

13. Где в селе Малиновка установлен памятник Попандопуло?
А) На центральной площади
Б) У дома, где жил Попандопуло
В) У колхозной конторы
Г) У дома, где жил Назар Дума

14. Почему режиссер Андрей Тутышкин вызвал на съемочную площадку жен именитых артистов?
А) Чтобы они следили за дисциплиной
Б) Чтобы они помогали с костюмами
В) Чтобы они готовили еду для съемочной группы
Г) Чтобы они развлекали актеров во время перерывов

Ответы на тест о фильме "Свадьба в Малиновке":

1-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-Б, 10-А, 11-Г, 12-В, 13-А, 14-А

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8 июля 2024, 22:03
Фото: кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" (1967)
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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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