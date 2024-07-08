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Понедельник 8 июля

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"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова

"Валерия ушла от меня": вскрывшаяся правда разрушила новый роман Омарова
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Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о размолвке с новой избранницей.

В недавней публикации в популярной социальной сети Курбан Омаров, которого многие знают как экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной, поразмышлял об мужской измене, приведшей к разводу и новому браку. По словам бывшего мужа знаменитости, мужчину нельзя увести из семьи. Мол, если тот принимает решение о начале отношений на стороне, значит, разлюбил жену.

Так получилось и в его случае. Правда, начав романтические отношения с Валерией, Омаров, судя по его словам, еще не сообщил ей о законной жене. О том, что Курбан еще не развелся, его новая избранница узнала лишь благодаря СМИ. Как только вскрылась правда, возлюбленная приняла решение о прекращении этих отношений. Фактически, это разрушило новый роман блогера-бизнесмена.

"Валерия ушла от меня тогда", – рассказал мужчина.

Курбан уточнил, что предпринял шаги к возобновлению отношений с Валерией уже после развода с Бородиной. И, конечно, тогда ему было сложно вернуть доверие избранницы, но попытки не оказались тщетными. Спустя время пара поженилась. Вместе с тем Омаров признался в чувстве вины перед матерью его ребенка из-за чувств к другой женщине.

"До сих пор чувствую свою вину перед Ксенией", – написал он.

Курбан Омаров. Фото: соцсети
Курбан Омаров. Фото: соцсети

Напомним, о расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова стало известно три года назад. Вскоре после публичных сообщений о разладе в семье пара развелась. У экс-супругов есть общая дочь Теона. В этом году девочке исполнится девять лет.

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8 июля 2024, 18:38
Ксения Бородина. Фото: YouTube; Курбан Омаров с возлюбленной Валерией. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото:www.instagram.com/ borodylia
Фото:www.instagram.com/ borodylia

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