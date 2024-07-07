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Алсу поделит имущество с супругом через суд

Алсу поделит имущество с супругом через суд
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Савеловский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление певицы Алсу к Яну Абрамову о разделе имущества. Заявление зарегистрировано 2 июля, предварительная беседа сторон назначена на 26 июля. Конфликт дошел до судебного разбирательства даже несмотря на тот факт, что Ян Абрамов всеми силами пытался урегулировать дело мирным путем.

Ранее в Сети появилась информация о том, что супруг предлагает передать Алсу имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Причем, в независимости от того – разведется он с ней или нет. В списке фигурируют вилла на Кипре, семейная коллекция ювелирных изделий, пентхаус в Москве. Однако, судя по всему, певицу данное предложение не устроило и она намерена поделить совместно нажитое имущество через суд.

На заседании по разводу, состоявшемся в день рождения звезды, Абрамов попросил суд дать их паре еще два месяца, чтобы попробовать найти компромисс. К слову, представитель Алсу выступил с аналогичным ходатайством. Судья удовлетворил запросы.

На данный момент Алсу и Ян контактируют только через адвокатов.

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7 июля 2024, 15:55

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