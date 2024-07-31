Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города

Никита Джигурда и группа "Мираж" с едва не оказались за решеткой в Париже. Их танцы возле знаменитого "Мулен Ружа" привлекли внимание местных жителей.



Лидер и гитарист коллектива Алексей Горбашов поделился этой забавной историей с журналистами. Инцидент произошел во время съемок клипа на песню "Не поможет эта ночь", и, как оказалось, атмосфера веселья, которую создали артисты, вызвала неоднозначную реакцию у парижан.

"Это была эпохальная поездка во Францию! Мы арендовали двенадцатиметровый лимузин, который, к сожалению, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели, создавая атмосферу праздника. Пассажиры метро и прохожие, оказавшиеся в тот вечер рядом с "Мулен Руж", были шокированы нашим поведением. Чудо, что полиция, вызванная встревоженными свидетелями, не забрала нас в участок", — вспоминает Горбашов с улыбкой.

Эта поездка не была первой совместной работой группы с Джигурдой. Их дружба и сотрудничество начались еще в 1994 году, когда Никита работал над альбомом к 100-летию Сергея Есенина. В этом проекте принимала участие солистка "Миража" Екатерина Болдышева, которая исполнила все женские партии. "Мы записывали тот альбом в студии театра Ленком, а я жил всего в 500 метрах от театра. После долгих сессий мы часто возвращались к нам домой, где продолжали веселиться до утра. Никита пел так громко, что соседи на следующий день просили нас пощадить их уши. Но разве есть сила, способная остановить Джигурду?", — поделился воспоминаниями музыкант.

Недавно группа "Мираж" также обсудила влияние их песни из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на свою карьеру. Успех композиции стал настоящим прорывом для коллектива, открыв новые горизонты и возможности для творчества. Интересно, как такие яркие моменты из жизни артистов формируют их путь и вдохновляют на новые свершения.