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Среда 31 июля

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Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри

Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри
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Скорбь охватила королевскую семью в связи с кончиной лорда Роберта Феллоуза. Личный секретарь королевы Елизаветы II ушел из жизни на 82-м году

Феллоуз был не только шурином принцессы Дианы, но и дядей принцев Гарри и Уильяма. Его вклад в поддержку королевской семьи в один из самых трудных периодов их истории невозможно переоценить.

В течение девяти лет, с 1990 по 1999 год, Феллоуз играл ключевую роль в жизни монархини. Этот период оказался особенно тяжелым: разводы троих детей королевы, трагическая гибель Дианы и общественные волнения вокруг королевской семьи требовали мудрости и стойкости. В 1992 году, который сама королева назвала «ужасным», Феллоуз помогал ей справляться с кризисами, включая конфликт Чарльза и Дианы, разводы Эндрю и Анны, а также пожар в Виндзорском замке.

Лорд Феллоуз был известен своей способностью сохранять спокойствие в бурные времена. Он также опровергал странные обвинения владельца Harrods Мохамеда Аль-Файеда о заговоре против Дианы и Доди Аль-Файеда, что подчеркивало его преданность и защиту королевской семьи. Его поддержка была неоценима, когда общественное мнение о монархии стало резко негативным.

Роберт Феллоуз родился в Сандрингеме в 1941 году в семье, имеющей глубокие связи с британской монархией. Его отец был управляющим поместья, а мать происходила из знатной семьи. С ранних лет он проявлял выдающиеся способности, особенно в крикете, что принесло ему прозвище «ходячий Уизден» в Итонском колледже. Однако его путь к службе короне начался с работы в качестве помощника личного секретаря королевы в 1977 году.

Семейные узы Феллоуза с королевской семьей укрепились через его брак с леди Джейн Спенсер, старшей сестрой Дианы. На их свадьбе Диана была подружкой невесты, что добавляло личного значения его роли в королевской семье. В дальнейшем Феллоуз поднялся по служебной лестнице и стал личным секретарем королевы, где его мудрость и опыт стали особенно важными.

После смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года Феллоуз продолжал оставаться уважаемой фигурой в королевских кругах. Его жизнь и работа были отражены в сериале Netflix «Корона», где его сыграл актер Эндрю Хэвилл. Реакция на его смерть была полна горечи; младший брат Дианы, Эрл Спенсер, описал его как "настоящего джентльмена" с чувством юмора и мудростью.

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31 июля 2024, 19:11
Принц Уильям. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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