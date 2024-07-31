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Среда 31 июля

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Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой

Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой
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Мирослава Карпович, известная российская актриса, в последнее время привлекает внимание не только своими ролями в театре и кино. Помимо прочего артистка ведет активный образ жизни.

В настоящее время звезда сериала "Папины дочки" наслаждается отдыхом на живописных Мальдивах, где, помимо пляжных удовольствий, продолжает заниматься спортом. На фоне белоснежных пляжей и яркого солнца актриса поделилась с подписчиками своей идеальной растяжкой, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

На одной из фотографий, размещенных в ее блоге, Карпович позирует в ярко-желтом топе и коротких шортах, что подчеркивает ее спортивную фигуру. Актриса уверенно продемонстрировала свои навыки растяжки, широко расставив ноги на инвентаре. В описании к снимкам Мирослава выразила благодарность за возможность наслаждаться каждым мгновением на курорте и проводить время наедине с "Матушкой-природой".

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Многие пользователи сети были впечатлены физической формой актрисы и оставили множество комплиментов. Однако среди восторженных комментаторов нашлись и те, кто решил предостеречь Карпович от ненужной популярности, сравнив ее с известной балериной Анастасией Волочковой.

Мирослава Карпович. Фото: соцсети

"Только потом как Волочкова где надо и где не надо на шпагат не садитесь, пожалуйста", — с юмором заметили некоторые фолловеры. Сравнение с Балериной, которая часто попадает в заголовки новостей благодаря своим эксцентричным выходкам и скандалам, подчеркивает, как важно для публичных личностей сохранять баланс между профессиональными достижениями и личной репутацией.

Телеграм канал

31 июля 2024, 15:37
Мирослава Карпович. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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