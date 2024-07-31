ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты

Людмила Гурченко сыграла более чем в 120 картинах. Самые известные из них давайте вспомним при помощи простого теста.

1. В каком фильме героиню Людмилы Гурченко звали Анной Георгиевной Смирновой?

А. "Старые стены";

Б. "Старые клячи";

В. "Девушка без адреса".

2. Кем в советские годы работала героиня Гурченко в фильме "Старые клячи"?

А. Профсоюзной активисткой;

Б. Учительницей;

В. Железнодорожницей.

3. На главную роль в этом фильме претендовали Ирина Скобцева, Лилия Юдина и Валерия Бескова. А Людмила Гурченко изначально провалила свои пробы по вине тогда ещё неопытного оператора. О какой картине идет речь?

А. "Женитьба Бальзаминова";

Б. "Карнавальная ночь";

В. "Небесные ласточки".

4. Костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра Нику Людмила Гурченко сыграла в фильме...

А. "Двадцать дней без войны";

Б. "Пять вечеров";

В. "Сибириада".

5. В каком фильме героиня Людмилы Гурченко отдавала "поганую сдачу"?

А. "Любовь и голуби";

Б. "Вокзал для двоих";

В. "Моя морячка".

6. В какой картине героине Гурченко пришлось рассказывать про наличие кишечных палочек?

А. "Моя морячка";

Б. "Сексказка";

В. "Отпуск за свой счет".





ОТВЕТЫ

1 – А. "Старые стены";

2 – А. Профсоюзной активисткой;

3. – Б. "Карнавальная ночь";

4. – А. "Двадцать дней без войны";

5 – Б. "Вокзал для двоих".

6 – А. "Моя морячка".