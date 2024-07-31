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Среда 31 июля

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Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем

Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем
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Супруги Бакальчук вынесли семейные взаимоотношения на публику.

Развод Татьяны Бакальчук с мужем по своей популярности и неожиданности почти опередил скандал в семье певицы Алсу. Каждый день открываются пикантные нюансы семейного конфликта, которыми участники делятся с журналистами.

О том, что владелица крупного маркетплейса разводится, она сообщила в своем телеграм-канале. Причину Татьяна называть не стала, но позже свою точку зрения по поводу этой ситуации высказал ее супруг. Владислав записал видеоролик, на котором сообщил, что его жену держат силой, она почти не видит детей, а "Вайлдберриз" при этом подвергся рейдерскому захвату. Так Бакальчук назвал объединение маркетплейса с не менее известной рекламной компанией. Мужчина потребовал "вернуть жену в семью", но Татьяна отрицала все сказанное им. В интервью Бакальчук лично опровергла все сказанное ранее мужем и упомянула громкий развод Алсу. Она призналась, что с удовольствием ответила бы на это уже ставшей знаменитой фразой певицы: "Врет".

А сегодня появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем. Оказывается, несмотря на предположения многих людей из числа наблюдающих за семейными перипетиями владельцев знаменитого маркетплейса, Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1% совместного предприятия. Поэтому он никоим образом не сможет забрать у жены половину бизнеса.

Кроме того, как выяснили юристы, в случае раздела имущества оба супруга могут претендовать лишь на половину стоимости акций, но поделить сами акции не смогут. По слухам, мужа Татьяны Бакальчук такой поворот событий не устроил, вот он и решил вынести подробности семейного конфликта на публику.

Напомним, у супругов Бакальчук растет семеро детей. В 2021 году семья была признана одной из самых богатых в России. О проблемах в браке владельцев маркетплейса до настоящего времени ничего не было известно. Однако теперь стали появляться шокирующие признания самой Татьяны и не менее удивительные рассуждения ее супруга. Так, Бакальчук заявила, что трещина в браке наметилась уже давно. Поскольку причин сохранять его Татьяна не видела, то приняла решение подать на развод.

Телеграм канал

31 июля 2024, 13:18
Татьяна Бакальчук. @NadinStrelets
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
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