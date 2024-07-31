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Среда 31 июля

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Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов

Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов
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Слет агентов иностранного влияния и беглецов из России, замаскированный под музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, завершился в Юрмале. Деньги для Незалежной собраны, слова поддержки неонацистам сказаны – фестиваль свою миссию выполнил. Теперь пришла пора подвести его финансовые итоги.

Шабаш на Рижском взморье длился три дня. В этом году "кормилица Советского Союза", как называет себя Лайма Вайкуле, место в ложе продавала за 500 евро (49 тысяч рублей), а ложу целиком – за 3000 евро (290 тысяч рублей). Сомнительное удовольствие лицезреть врагов России на протяжении всего фестиваля обходилось желающим в 8 тысяч евро (774 тысячи рублей).

Если же говорить про места в зале, то в этом году билеты на каждый из трех концертов стоили от 50 до 250 евро. В концертном зале "Дзинтари" 2410 мест. При средней цене билета в 150 евро, ежедневная выручка составляла примерно 360 тыс. евро. Под миллион евро за весь фестиваль, получается. Это около 100 миллионов рублей.

Правда, из собранной на продаже билетов суммы надо вычесть стоимость аренды зала и гонорары исполнителям, оплату отелей, билетов и банкетов для участников. Это примерно половина от собранной на билетах денег.

Часть вырученных средств Лайма Вайкуле обещала передать на поддержку Незалежной. Видимо, это зов крови, поскольку родной дядя певицы служил в годы Великой Отечественной фашистам и состоял в рядах "СС" – нацистской организации, решением Нюрнбергского процесса запрещенной как преступная.

Телеграм канал

31 июля 2024, 11:09
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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