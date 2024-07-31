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Среда 31 июля

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Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая

Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая

Ольга Бузова подверглась критики со стороны бывшего ухажера.

Телезвезда Ольга Бузова не оставляет попытки найти своего единственного. Еще не все забыли, что однажды для этой цели Оля участвовала в шоу "Замуж за Бузову". Тогда казалось, что она наконец обрела свое женское счастье, но вскоре стало известно, что победитель использовал честное имя телеведущей для своего пиара.

Через 6 лет после проекта Денис Лебедев, владелец сыроварни во Владимирской области, опять объявился на горизонте. Отвергнутый Бузовой мужик дал интервью, где разнес певицу в пух и прах, заявив, что у нее есть некие "незакрытые гештальты по поводу мужчин".

Денис Лебедев. Фото: YouTube / @propusk_media

"Она нужна что ли какому-то политику? Она как женщина в этом плане пустая", – выпалил Лебедев.

На этом бывший жених телеведущей не остановился и добавил, что Ольга просила у него материальной поддержки и постоянно интересовалась его доходом, даже требовала выписку со счета. По словам Дениса, он давал ей деньги и, по сути, содержал звезду. Также бизнесмен убежден, что Бузовой сложно будет найти себе мужа из-за карьерных амбиций. Такой вывод он сделал из их несложившихся отношений.

Но причиной, по слухам, стало совсем не это. В 2018 году поговаривали, что Лебедев оказался обманщиком, изменял ведущей и пытался прославиться за ее счет. Он получал деньги за то, что пошел на шоу и победил. Кстати тогда сыровар называл среди главных качеств Оли красоту, заботливость и преданность.

Телеграм канал

31 июля 2024, 10:00
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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