Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья

Стилиста Зверева больше нет Тесты Глюк'oZу отправят на лечение Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Среда 31 июля

10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку 22:10"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы 21:48Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами 21:19"Вы скрючитесь от рака": народ довел Боню до срыва – чуть не плачет 21:04Заявившуюся на важное мероприятие в мятом костюме Меган Маркл распекли за неряшливый вид 19:39"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой 19:12Оставившая мужа в одиночестве Кудрявцева вызвала беспокойство у россиян 18:51Участнице пародии на "Тайную вечерю" на Олимпиаде угрожают убийством и пытками 18:09Вернувшихся в Москву Костомарова и его жену окружили десятки мотивированных людей 16:59ТЕСТ: вспоминаем любимый фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" 16:45Рассекречена настоящая причина тайного возвращения внука Пугачевой в Россию 16:10"Нож к горлу": стало известно о зверском нападении на Ларису Долину 15:55"Люди благодарны мне за человечность": Волочкова объяснила феномен всеобщей любви к себе 15:54Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы" 15:54Садальский раскрыл правду о попадании Чуриковой в "черный список" артистов 15:34"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды 15:16Обнародовано сенсационное доказательство связи Алсу с опальной Пугачевой 14:30Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* 14:02Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце 12:55"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже 12:55В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД 12:45В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы 11:30Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение 10:51Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета 10:4944-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный 10:22Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику 09:48Прозябающий на чужбине Галкин* пытается попасть в Россию 08:49С семьей Пугачевой все решено: возвращаются 06:34Молодая жена Петросяна оголилась перед народом 03:25Как обманывают в отелях Турции и Египта 00:17Волочкову в неприличной позе застукали на улице 21:58Решетова похвасталась кольцом за несколько миллионов от тайного любовника на фоне скандала с Алсу 21:03Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии  20:27Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном 19:51Ковальчук показала эксклюзивные кадры с девичника после тайной свадьбы с Харламовым 18:46"Начинает слепнуть": горе в семье Виктории Бони – телезвезда едва не рыдает 18:38Анджелина Джоли ошарашила откровением о собственном заказном убийстве 17:50Решетова спешно покинула страну после приезда Алсу: Правильно было сбежать 17:46"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ 16:58"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 16:43Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе 16:25"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети 15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья

Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья
508

Максим Галкин* разнес бывшего своей жены в пух и прах.

75-летняя Алла Пугачева в последнее время стала часто появляться на публике и вести светский образ жизни. Недавно она с детьми перебралась в Юрмалу – латвийский курортный городок в Рижском заливе. Ее видели прогуливающейся по улицам в компании отпрысков. Журналисты сразу же выяснили, что Алла Борисовна живет в большом арендованном доме, окруженном охраной и наполненным прислугой. Но многих удивило, почему Примадонна вышла в люди без своего супруга-иноагента.

На открытии музыкального фестиваля в Латвии, который ежегодно проводит подруга певицы Лайма Вайкуле, Пугачева вновь появилась лишь в сопровождении охраны. В кулуарах уже начались разговоры разного толка, касающиеся перемен в личной жизни артистки. Однако Галкин* все же присоединился к ней, спустя пару дней и с гордой улыбкой шествовал рядом в день закрытия мероприятия.

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Также стало известно, что юморист прибыл сюда не в качестве гостя, он вышел на сцену и повеселил публику своим шутками. В частности, артист похвалился, что уже начал изучать местный язык и делает большие успехи, а вот Алла латышский не знает, поэтому в ответ изъясняется на литовском.

В связи с этим комик затронул своего бывшего конкурента Филиппа Киркорова, заявив, что такое наследство досталось Пугачевой от прежнего супруга. А потом и вовсе публично плюнул в Киркорова морально, выдав, что ошибся, ведь от Киркорова "остались только перья" (намекая на концертные костюмы исполнителя хита "Жестокая любовь").

Галкин* не впервые затрагивает экс-супруга своей жены во время своих выступлений и наполняет шутки о нем едким сарказмом, будто таит какую-то давнюю обиду на своего прежнего соперника.

*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

31 июля 2024, 08:40
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
7Дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*

Прозябающий на чужбине Галкин* пытается попасть в Россию
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая

Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая
Ольга Бузова подверглась критики со стороны бывшего ухажера. Телезвезда Ольга Бузова не оставляет попытки найти своего единственного.

В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина

В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина
Прохор Шаляпин продемонстрировал подтянутое тело. В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина – такой снимок распространился по новостным паблика, посвященным шоу-бизнесу.

Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку

Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку
Полина Гагарина показала фото из отпуска. 37-летняя певица Полина Гагарина отдыхает от городской суеты.

"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы

"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы
Певица Лолита Милявская рассказала, в чем не видит больше смысла. В недавней публикации в популярной социальной сети Лолита Милявская поделилась своими мыслями по поводу развития современных технологий и их влияния на ее творческую деятельность.

Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами

Открестившаяся от Джоли и Питта дочь столкнулась с серьезными проблемами
18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта оказалась в центре внимания. Это случилось после неудачной попытки сменить фамилию. После развода своих родителей в 2016 году, отношения Шайло Джоли-Питт с отцом стали напряженными.

Выбор читателей

29/07Пнд Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 30/07ВтрС семьей Пугачевой все решено: возвращаются 29/07Пнд"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 29/07Пнд"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ 29/07ПндБудто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном 30/07ВтрОпозорившуюся Глюкозу отправят на лечение