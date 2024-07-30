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Вторник 30 июля

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"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой

"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой
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Народная артистка СССР Алла Пугачева не перестает шокировать своим поведением.

Недавнее заявление Минюста РФ об отсутствии причин для признания Аллы Борисовны иностранным агентам могло многих расстроить, поскольку часть россиян видит в ней предательницу, которая сбежала из родной страны в столь трудный момент и позволяет едкие высказывания в сторону соотечественников.

В частности, Алла Борисовна стала вызывать неприязнь у народной артистки РСФСР Тамары Семиной. В недавней беседе с журналистами актриса призналась, что не может произносить имя Пугачевой без отвращения. По мнению Тамары Петровны, 75-летнюю певицу стоит проверить если не на иноагенство, то на адекватность, поскольку в нем есть сомнения.

Семина задается вопросом, что произошло с Пугачевой, которая была обласкана народом. Актриса придерживается мнения о том, что поступки Аллы Борисовны последних лет вызываны неким недугом. "[Она] тяжко заболела", – сказала Тамара Петровна.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Напомним, больше двух лет Алла Пугачева живет за границей, но на одном месте не сидит. Она, можно сказать, скитается по миру, проводя время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Например, сейчас артистка находится в Юрмале. Там она на днях посетила фестиваль Лаймы Вайкуле.

Телеграм канал

30 июля 2024, 19:39
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Абзац ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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