Участнице пародии на "Тайную вечерю" на Олимпиаде угрожают убийством и пытками

Француженка Барбара Бутч прославилась на весь мир благодаря участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Правда, девушке не позавидуешь, потому что она подверглась травле со стороны соотечественников и иностранцев.

Пародия на "Тайную вечерю" на церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр с участием трансгендерных* и небинарных личностей поразила общественность. Как верующие, так и атеисты выступили с осуждением в сторону организаторов шоу, восприняв увиденное как нечто из ряда вон выходящее.

Критике, конечно, подверглись и участники вакханалии. Досталось не только переодетым в женское мужчинам, которые предстали в качестве апостолов, но и центральной фигуре пародии – полной женщине, ди-джею Барбаре Бутч, выступившей как Сын Божий.

Адвокат Одри Мселатти рассказал, что его клиентка подверглась травле со стороны соотечественников и иностранцев. Как отметил юрист, Барбаре угрожают пытками и даже убийством, поэтому она подготовила жалобу с целью наказать обидчиков. Пока же женщина боится за свою жизнь.

Напомним, Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие свыше 10,7 тысячи спортсменов со всего мира. Россия официально не представлена на Играх, однако 15 россиян борются за медали в нейтральном статусе.

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