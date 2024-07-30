Вернувшихся в Москву Костомарова и его жену окружили десятки мотивированных людей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной провел тренировку для горожан на стадионе "Лужники". Это случилось в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".



Мероприятие собрало людей всех возрастов, которые пришли не только поучаствовать, но и получить заряд положительных эмоций от общения со звездами спорта. Костомаров и Домнина продемонстрировали различные упражнения, направленные на поддержание физической формы и улучшение самочувствия.

Тренировка была доступна как для взрослых, так и для детей, что сделало ее особенно привлекательной для семей. Атмосфера на мероприятии была дружелюбной и позитивной: участники с удовольствием повторяли за тренерами все движения, а смех и радость наполняли пространство.

"Отлично прошла тренировка. Пусть немного было народу, но все были на позитиве, все с желанием делали все упражнения, которые мы показывали. Это здорово. Но, как я и сказал, нужно заниматься каждый день, это делать регулярно. Тогда от этого будет результат. Тогда от этого будет какая-то польза", — поделился своими впечатлениями Костомаров. Его слова стали настоящим призывом к активности, который вдохновил присутствующих на занятия спортом.

Эта встреча стала особенно значимой для Романа, который в начале 2023 года столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. После перенесенной пневмонии у него развился сепсис, что привело к ампутации конечностей. Тем не менее, несмотря на все испытания, Костомаров продолжает выходить на лед и активно заниматься спортом. Его стойкость и оптимизм служат примером для многих.

Фестиваль "Лето в Москве" стал отличной платформой для популяризации активного образа жизни и привлечения внимания к занятиям спортом. Участие таких звезд, как Костомаров и Домнина, добавило мероприятию особую атмосферу. В конце тренировки все желающие смогли сфотографироваться со звездами и взять у них автографы, что стало приятным завершением насыщенного дня.