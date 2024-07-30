Рассекречена настоящая причина тайного возвращения внука Пугачевой в Россию

Внук Аллы Пугачевой вновь оказался в центре внимания, вернувшись в Россию после длительного пребывания в США. Никита Пресняков покинул родину осенью 2022 года.



Отъезд музыканта был спешным: Никита был вынужден заменить себя в спектаклях московского театра и пешком пересек границу с Эстонией, прежде чем улететь в Америку. В США Никита получил грин-карту (ЕВ 1), что открыло перед ним новые возможности для работы и жизни.

Однако его возвращение на родину стало неожиданным событием для поклонников и знакомых. По информации, полученной от друзей музыканта, визит Никиты не ограничивается простым отпуском или встречей с родными. Он планирует работу на студии и посещение врачей, что может указывать на необходимость медицинского лечения или консультаций. В то же время, о личных делах Никита предпочитает не распространяться.

Несмотря на свою активную карьеру за границей, Никита не забывает о своих корнях. В Москве его ждут близкие: отец Владимир Пресняков, бабушка и дедушка, а также тесть и теща. Интересно, что его отец как раз не уехал в отпуск и смог провести время с сыном и его женой Аленой Красновой. Это воссоединение семьи вызывает особую радость, ведь Никита долгое время жил вдали от родных.



Никита Пресняков стал известен не только благодаря своему знаменитому происхождению, но и благодаря собственным достижениям в музыке и театре. Он активно выступал со своей рок-группой, писал музыку для кино и сериалов, а также играл в театре. У него была комфортная жизнь в Москве — шикарная квартира и загородный дом, подаренные звездной бабушкой. Теперь же, вернувшись на родину, он может вновь окунуться в атмосферу родного города и восстановить связи с друзьями и коллегами.