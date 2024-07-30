ТЕСТ: вспоминаем любимый фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Советский двухсерийный телевизионный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова, снятый еще в 1975 году, до сих пор остается любимым зрителями. Но помните ли вы мелкие детали? Сейчас проверим!



1. Какой вариант встречи Нового года не предлагала Галя Жене Лукашину?

А. Ехать к Григорянам;

Б. Быть в ресторане Останкинской башни;

В. Отправиться в монастырь в Суздале.

2. Сколько лет в фильме герою Андрея Мягкова?

А. 29;

Б. 36;

В. 41.

3. Герои фильма живут по адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, А на каком этаже?

А. На втором;

Б. На четвертом;

В. На пятом.

4. "У нас не очень большие квартиры", – сетует Надя в фильме. А какая именно площадь у них?

А. 32 кв. м.;

Б. 36 кв. м.;

В. 40 кв. м.

5. Сколько стоил польский гарнитур, за который Надя сверху дала 20, а Женя 25 рублей?

А. 750 рублей;

Б. 830 рублей;

В. 940 рублей.

6. Какую фамилию носила Надя, героиня Барбары Брыльской?

А. Лукашина;

Б. Шевелева;

В. Морозова.





ОТВЕТЫ

1 – А. Ехать к Григорянам;

2 – Б. 36;

3 – Б. На четвертом;

4 – А. 32 кв. м.;

5 – Б. 830 рублей;

6 – Б. Шевелева;