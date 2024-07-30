"Люди благодарны мне за человечность": Волочкова объяснила феномен всеобщей любви к себе

Анастасию Волочкову называют "балериной всея Руси". Кажется, нет в нашей стране другого артиста, о котором столько же много пишут и говорят. Обсуждаются шпагаты, мужчины, спектакли и бани танцовщицы. А что сама она думает о подобной шумихе? Об ажиотажном интересе общества и прессы королева социальных сетей рассказала корреспонденту "Дни.ру" Феликсу Грозданову.

"Достойные издания знают, что я никогда не откажу в интервью или в комментарии, – говорит балерина. – Поэтому на моих мероприятиях всегда много достойных СМИ и людей, которые благодарны мне за мое внимание и человечность".

Но есть тенденция, которая Анастасию тревожит. "Бывает так, что мои слова переворачиваются, вынимаются из контекста, – сожалеет она. – Почему-то некоторым хочется тиражировать не мою красоту и творчество, не мои благотворительные спектакли, а личную жизнь и скандалы. Но я выше этого. И остаюсь на высоте как на каблуках со своими длинными ногами, так и в поступках. Пусть небольших, но от чистого сердца!"

Анастасия Юрьевна живет в свое удовольствие – не обращает внимания на завистников, злопыхателей, недругов в социальных сетях. Да и на комментарии под постами ей плевать. "Когда смотришь, кто пишет гадости, то видишь страшенных недолюбленных теток, – поражена 48-летняя Волочкова. – Я отношусь к ним с сожалением. Как говорила Фаина Раневская, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Зависть происходит от отсутствия любви. А я этой любовью наполнена по жизни!"