Стилиста Зверева больше нет Тесты Глюк'oZу отправят на лечение Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Вторник 30 июля

15:34"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды 15:16Обнародовано сенсационное доказательство связи Алсу с опальной Пугачевой 14:30Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* 14:02Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце 12:55"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже 12:55В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД 12:45В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы 11:30Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение 10:51Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета 10:4944-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный 10:22Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику 09:48Прозябающий на чужбине Галкин* пытается попасть в Россию 08:49С семьей Пугачевой все решено: возвращаются 06:34Молодая жена Петросяна оголилась перед народом 03:25Как обманывают в отелях Турции и Египта 00:17Волочкову в неприличной позе застукали на улице 21:58Решетова похвасталась кольцом за несколько миллионов от тайного любовника на фоне скандала с Алсу 21:03Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии  20:27Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном 19:51Ковальчук показала эксклюзивные кадры с девичника после тайной свадьбы с Харламовым 18:46"Начинает слепнуть": горе в семье Виктории Бони – телезвезда едва не рыдает 18:38Анджелина Джоли ошарашила откровением о собственном заказном убийстве 17:50Решетова спешно покинула страну после приезда Алсу: Правильно было сбежать 17:46"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ 16:58"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 16:43Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе 16:25"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети 15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским" 12:16Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий "Дом-2" 11:49Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030" 11:48Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030" 10:3848-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы 10:02Народ потерял Сергея Бурунова 09:18Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное 08:06"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 04:19"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 01:34"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие 22:00Вслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске 19:11Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры 16:02"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 13:43"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова 10:08Бузова перенесла операцию по удалению опухоли: Откуда это все берется 06:16Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все 03:32Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 00:31Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян 21:38Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды

"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды
1

Футболист Дмитрий Тарасов обратился за помощью к поклонникам

Недавно Дмитрий Тарасов вместе с женой и детьми покинул Россию ради отдыха на Мальдивах. Это событие семья ждала с нетерпением, поэтому, оказавшись на островах, футболист и его супруга начали публиковать в Сети массу кадров, сделанных в отпуске. Однако беззаботное времяпрепровождение омрачило происшествие. В беду попал их двухлетний сын Алексей. "У нас ЧП", – сообщил футболист в недавнем видео.

Дмитрий опубликовал пост в одной из популярных социальных сетей, в котором рассказал, что его сын получил травму, катаясь на велосипеде. Мальчик сидел на багажнике, и его нога попала в колесо между спицами. Родителям пришлось идти в частную клинику ради перевязок.

Также Тарасов молит подписчиков о срочной помощи – просит совета о том, что еще необходимо сделать в данной ситуации. Мол, жена настаивает на периодической обработке места травмы хлоргексидином, мать же предлагает воспользоваться детским кремом, а теща предлагает использовать пластырь и мазь.

Напомним, у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко четверо детей – шестилетняя Милана, четырехлетняя Ева, двухлетний Алексей и годовалый Ярослав. Футболист не скрывает, что хотел бы и пятого ребенка. Его супруга же не в восторге от этой идеи. Ранее она дала понять, что больше рожать не планирует. Ее слова приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

30 июля 2024, 15:34
Дмитрий Тарасов. Фото: YouTube / @sobchak
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом

По теме

Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова

Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов?

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Обнародовано сенсационное доказательство связи Алсу с опальной Пугачевой

Обнародовано сенсационное доказательство связи Алсу с опальной Пугачевой
В мире российской эстрады имя Алсу стало символом успеха и таланта. Однако немногие знают, что ее карьера началась с важной поддержки со стороны легендарной Аллы Пугачевой. Как сообщает PROZVEZD со ссылкой на членов федерации "АЛЛАМАНИЯ", Алсу действительно пела у Пугачевой на разогреве, что сыграло значительную роль в ее раскрутке.

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*
Фото с молодым человеком Алла Пугачева опубликовала в своих соцсетях. В последнее время Алла Пугачева становится все более популярной.

Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце

Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце
Зепюр Брутян поделилась свежим фото с Прилучным из отпуска. Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают с детьми на Мальдивах.

"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже

"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже
В Юрмале закончился "музыкальный" фестиваль Лаймы Вайкуле. Она собрала там предателей России, признанных иноагентами исполнителей, беглецов, трансвеститов и сочувствующих боевикам Незалежной. Фестиваль закончился ливнем.

Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение

Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение
Певице Наталье Чистяковой-Ионовой подбирают рехаб. После недавнего скандала на концерте в Красноярске, который попал на первые полосы всех таблоидов, опозорившуюся Глюкозу, по слухам, отправят на лечение.

Выбор читателей

29/07Пнд"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 29/07ПндНарод оторопел: Пугачева вытворила страшное 28/07Вск"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 29/07Пнд Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 29/07Пнд"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 28/07ВскВслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске