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Вторник 30 июля

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Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*
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Фото с молодым человеком Алла Пугачева опубликовала в своих соцсетях.

В последнее время Алла Пугачева становится все более популярной. Новости о ее персоне не сходят со страниц пабликов и новостных таблоидов. И вот опять Примадонна дала повод обсуждать не только свой внешний вид, но и личную жизнь.

В соцсети певица разместила фото с Данилой Козловским, который тоже на некоторое время оставлял родину. Алла Борисовна в кожаных черных брючках, подчеркивающих стройность ее ног, таком же пиджаке и белой рубашке с галстуком задорно улыбается и обнимает актера.

"Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский", – написала исполнительница хита "Миллион алых роз" под этим фото.

Алла Пугачева и Данила Козловский. Фото: соцсети / @alla_orfey

Буквально на днях Козловский вернулся в Россию, как написали в СМИ. На протяжении нескольких месяцев Козловский выступал с моноспектаклем FRANK на зарубежных сценах, где Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* (для фото разумеется). Данила моложе мужа 75-летней Примадонны на 9 лет, актеру недавно исполнилось 39 лет.

Поклонники актера обрадовались возвращению знаменитости и добавили, что ждут его новых работ в кино и театре. Напомним, Данила Козловский взял отпуск и не появлялся на театральной сцене с мая прошлого года. Незадолго до своего отъезда из нашей страны Козловский раскритиковал российское кино, но подчеркнул, что все равно остается патриотом нашей киноиндустрии.

Телеграм канал

30 июля 2024, 14:30
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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