Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце

Адвокат заявил о примирении Алсу с мужем Тесты Конфликт Бони и Салтыковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Вторник 30 июля

14:30Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина* 14:02Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце 12:55"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже 12:55В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД 12:45В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы 11:30Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение 10:51Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета 10:4944-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный 10:22Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику 09:48Прозябающий на чужбине Галкин* пытается попасть в Россию 08:49С семьей Пугачевой все решено: возвращаются 06:34Молодая жена Петросяна оголилась перед народом 03:25Как обманывают в отелях Турции и Египта 00:17Волочкову в неприличной позе застукали на улице 21:58Решетова похвасталась кольцом за несколько миллионов от тайного любовника на фоне скандала с Алсу 21:03Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии  20:27Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном 19:51Ковальчук показала эксклюзивные кадры с девичника после тайной свадьбы с Харламовым 18:46"Начинает слепнуть": горе в семье Виктории Бони – телезвезда едва не рыдает 18:38Анджелина Джоли ошарашила откровением о собственном заказном убийстве 17:50Решетова спешно покинула страну после приезда Алсу: Правильно было сбежать 17:46"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ 16:58"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 16:43Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе 16:25"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети 15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским" 12:16Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий "Дом-2" 11:49Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030" 11:48Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030" 10:3848-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы 10:02Народ потерял Сергея Бурунова 09:18Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное 08:06"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 04:19"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 01:34"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие 22:00Вслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске 19:11Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры 16:02"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 13:43"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова 10:08Бузова перенесла операцию по удалению опухоли: Откуда это все берется 06:16Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все 03:32Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 00:31Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян 21:38Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 19:50В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года 15:28Подводные камни в отношениях на рабочем месте
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце

Молодая жена Прилучного избавилась от его детей от Муцениеце
235

Зепюр Брутян поделилась свежим фото с Прилучным из отпуска.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают с детьми на Мальдивах. Семья актеров живет в двухэтажной вилле с собственным бассейном и выходом к океану.

В соцсетях Зепюр провела румтур для своих подписчиков и показала, что в доме достаточно места для их большой компании. Хотя в основном они проводят время на пляже, купаются и загорают. Старшие дети во главе с отцом семейства увлеклись снорклингом, им очень понравилось добывать со дна ракушки.

Брутян поделилась с поклонниками, что наконец-то смогла остаться наедине со своим супругом. Правда, Зепюр избавилась от детей Прилучного от Муцениеце только на время дневного сна, но и этого паре достаточно, чтобы побыть вдвоем.

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan

"Хорошо, когда у детей есть дневной сон", – написала актриса в соцсети.

Брутян удалось поладить с детьми Прилучного от Агаты Муцениеце. Мия даже публично признавалась супруге отца в любви. Они часто проводят время вместе.

Ранее актер опубликовал снимок своей жены на фоне заката, под которым оставил нежную подпись.

"Моя красивая, заботливая и нежная. Делаешь меня и всех вокруг счастливее", — написал Прилучный.

Агата Муцениеце тоже успела оценила фотографии Прилучного из отпуска. Она посоветовала бывшему меньше изображать счастье.

Кстати, в конце августа состоится судебное заседание, где решится, с кем останутся жить дети Муцениеце. Весной Прилучный подал иск по этому поводу. Ранее актер отказался выплачивать алименты, которые потребовала с него бывшая жена.

Телеграм канал

30 июля 2024, 14:02
Павле Прилучный. Фото: YouTube / @NadinStrelets
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

По теме

Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России

"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*

Пенсионерка Пугачева "подцепила" кавалера помоложе Галкина*
Фото с молодым человеком Алла Пугачева опубликовала в своих соцсетях. В последнее время Алла Пугачева становится все более популярной.

"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже

"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже
В Юрмале закончился "музыкальный" фестиваль Лаймы Вайкуле. Она собрала там предателей России, признанных иноагентами исполнителей, беглецов, трансвеститов и сочувствующих боевикам Незалежной. Фестиваль закончился ливнем.

Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение

Опозорившуюся Глюкозу отправят на лечение
Певице Наталье Чистяковой-Ионовой подбирают рехаб. После недавнего скандала на концерте в Красноярске, который попал на первые полосы всех таблоидов, опозорившуюся Глюкозу, по слухам, отправят на лечение.

44-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный

44-летняя Боня тает от любви к молоденькому: единственный
Виктория Боня публично заявила о своей влюбленности. 44-летняя Виктория Боня, несмотря на многочисленные романы, пока так и не обрела личного счастья.

Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику

Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику
Алла Пугачева с пятым мужем посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, на котором собирались деньги для ВСУ. После этого вновь пошли разговоры о том, чтобы Народную артистку СССР признать, как и ее супруга, иноагентом. Если это все-таки случится, то можно будет говорить о Божьей каре. После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

Выбор читателей

29/07Пнд"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 29/07ПндНарод оторопел: Пугачева вытворила страшное 28/07Вск"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 29/07Пнд Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 29/07Пнд"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 28/07ВскВслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске